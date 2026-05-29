Preço da gasolina chega a R$ 7,42 em Altamira; veja o ranking dos municípios paraenses

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulgou, nesta sexta-feira (29), uma análise sobre o preço da gasolina comum praticado no Pará. O levantamento foi feito com base em dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) coletados de 17 a 23 de maio de 2026. O estudo detalha o ranking dos municípios paraenses e avalia os impactos do novo reajuste de R$ 0,48 anunciado pela Petrobras nas distribuidoras.

Altamira registrou o maior preço médio do Estado, atingindo R$ 7,28 por litro, com os valores oscilando entre R$ 7,16 e R$ 7,42. Bragança aparece em seguida com média de R$ 7,10, apresentando variação de R$ 6,65 a R$ 7,98 por litro. Paragominas registrou média de R$ 7,03, seguida por Parauapebas com R$ 6,99, e Santarém e Conceição do Araguaia, ambas com R$ 6,97 por litro. Abaetetuba apresentou média de R$ 6,93.

Belém fica em 8º lugar no ranking do preço da gasolina comum

Em Belém, o preço médio da gasolina comum alcançou R$ 6,78 por litro, ocupando a 8ª posição entre as cidades pesquisadas. O menor preço na capital foi de R$ 6,41 e o maior chegou a R$ 6,99, indicando uma variação de aproximadamente 9,0%. Marabá registrou média de R$ 6,77. Já os menores valores médios do Estado foram verificados em Castanhal, com R$ 6,56, e Ananindeua, com R$ 6,29 por litro, onde o menor preço encontrado foi de R$ 6,02.

Petrobras anuncia reajuste e governo federal concede subsídio

A Petrobras anunciou um aumento de R$ 0,48 por litro da gasolina A vendida às distribuidoras a partir desta sexta-feira (29). O impacto do reajuste será minimizado por um subsídio do governo federal de R$ 0,44 por litro, instituído por decreto assinado pelo presidente Lula na última segunda-feira (25). Com isso, o aumento efetivo nas distribuidoras deve ficar em torno de R$ 0,04 por litro.

Contudo, o Dieese/PA alerta que os consumidores ainda podem perceber altas nos postos devido a custos logísticos, de distribuição e pelo comportamento do mercado revendedor.

Alta no preço da gasolina comum pressiona a inflação no Estado

O Pará registrou preço médio geral de R$ 6,77 por litro, ocupando a 12ª colocação no ranking nacional e a 6ª posição entre os sete estados da Região Norte. A manutenção desses patamares elevados reduz o poder de compra da população e pressiona a inflação regional. O aumento dos combustíveis influencia a formação de preços de mercadorias e serviços em geral, elevando o custo de vida dos trabalhadores paraenses, principalmente daqueles que dependem de transporte para atividades diárias ou logística.

Ranking do preço médio da gasolina comum nos municípios do Pará (em R$/litro):

Altamira: 7,28 (menor: 7,16 | maior: 7,42) Bragança: 7,10 (menor: 6,65 | maior: 7,98) Paragominas: 7,03 (menor: 6,79 | maior: 7,29) Parauapebas: 6,99 (menor: 6,79 | maior: 7,39) Santarém: 6,97 (menor: 6,75 | maior: 7,35) Conceição do Araguaia: 6,97 (menor: 6,89 | maior: 7,08) Abaetetuba: 6,93 (menor: 6,79 | maior: 7,19) Belém: 6,78 (menor: 6,41 | maior: 6,99) Marabá: 6,77 (menor: 6,41 | maior: 7,18) Castanhal: 6,56 (menor: 6,41 | maior: 6,69) Ananindeua: 6,29 (menor: 6,02 | maior: 6,69)