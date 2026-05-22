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Economia

Voos para Salinas em julho 2026 superam preço de viagens ao Nordeste

Para quem deseja escapar ir ao município de Salinópolis, os voos comerciais aparecem como alternativa rápida quando comparada à viagem de ônibus

Fabyo Cruz
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Aeronave em procedimento do voo da linha entre Belém e Salinópolis (Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará)

Durante o veraneio amazônico de julho, milhares de paraenses seguem rumo a Salinópolis, no litoral do Pará, em busca das praias mais movimentadas do estado. Para quem deseja escapar dos congestionamentos nas estradas, os voos comerciais operados pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras aparecem como alternativa rápida — mas também significativamente mais cara. Em 2026, passagens aéreas de ida e volta para o balneário custam a partir de R$ 1.098 por pessoa, enquanto a viagem de ônibus pode sair por menos de R$ 185.

Os voos regulares para Salinas, como o município é popularmente conhecido,  são realizados exclusivamente entre o Aeroporto Internacional de Belém e o aeroporto local de Salinópolis, o OPP. Atualmente, não existem voos diretos ligando o município a outras capitais brasileiras.

A operação é feita pela Azul Conecta, braço regional da companhia aérea, utilizando aeronaves turboélice Cessna Grand Caravan com capacidade para apenas nove passageiros. A limitação no número de assentos é um dos fatores que ajudam a explicar os preços elevados durante o mês de julho, período de maior procura turística no Pará.

As passagens para o veraneio de 2026 estão sendo comercializadas com valores a partir de R$ 575 por trecho individual. Como os voos acontecem apenas em dias específicos da semana — geralmente terças, sextas e domingos, dependendo da malha aérea — a tendência é que os bilhetes se esgotem rapidamente à medida que as férias se aproximam.

Diferença no bolso e no relógio

A principal vantagem do avião é o tempo de deslocamento. Enquanto o trajeto aéreo dura cerca de 55 minutos, a viagem rodoviária entre Belém e Salinópolis leva entre 3h40 e 4h30 em condições normais. Nos fins de semana de julho, porém, congestionamentos na BR-316 e na PA-124 podem fazer o percurso ultrapassar seis horas.

Já o transporte terrestre continua sendo a alternativa mais acessível financeiramente. Passagens de ônibus para o período de alta temporada variam entre R$ 70 e R$ 92 por trecho, resultando em um custo total de aproximadamente R$ 140 a R$ 185 na viagem completa.

Na prática, viajar de avião para Salinas durante o veraneio custa de seis a sete vezes mais que ir de ônibus.

O publicitário Thiago Favacho, de 31 anos, conta que utilizou o modal aéreo pela primeira vez em setembro de 2022, pouco depois da inauguração da rota comercial. “A primeira viagem que fiz junto de uma amiga para Salinas foi em 30 de setembro de 2022. Na ocasião pagamos em torno de R$ 600 a ida por pessoa. Fomos para um casamento e optamos pela praticidade ofertada”, relembra.

Ele afirma que, desde então, os preços aumentaram consideravelmente. “Depois dessa ida, tentei embarcar mais duas vezes, porém os valores ultrapassavam a faixa de R$ 900. Hoje, por exemplo, a passagem está custando mais de R$ 1.700. Com esse valor tu vais e voltas para Fortaleza e até consegue passagem para a Argentina pagando menos”, compara.

Um levantamento realizado pela reportagem no Google Voos identificou que passagens aéreas de ida e volta entre Belém e Fortaleza, entre os dias 28 de julho e 7 de agosto de 2026, estavam sendo vendidas a partir de R$ 920 por pessoa. O trecho pesquisado é operado pela LATAM Airlines em voo direto com duração média de duas horas, valor inferior ao cobrado atualmente nos voos para Salinópolis durante o veraneio.

Operação regional

O aeroporto de Salinópolis voltou a funcionar em julho de 2021, após cerca de dez anos interditado por problemas estruturais. O Governo do Pará entregou a reconstrução da pista, que passou a ter 1,9 quilômetro de extensão.

Em dezembro daquele ano, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) homologou o aeródromo para operações comerciais regulares. Poucos meses depois, em abril de 2022, a Azul iniciou a venda das passagens da nova rota regional. O voo inaugural ocorreu em 30 de junho de 2022, conectando oficialmente Belém ao principal destino turístico do litoral paraense.

Na época do lançamento, os preços eram muito inferiores aos atuais. As tarifas promocionais começaram em R$ 144,80 por trecho. Uma viagem completa de ida e volta podia ser encontrada por cerca de R$ 411 se adquirida com antecedência.

Além da inflação no setor aéreo e do aumento do combustível de aviação, especialistas apontam que a própria estrutura operacional da rota influencia nos preços atuais. Como os voos utilizam aeronaves pequenas e têm baixa oferta de assentos, o custo por passageiro acaba sendo naturalmente mais alto.

Apesar de a pista do aeroporto ter capacidade técnica para receber aeronaves maiores, como modelos ATR-72 de até 60 passageiros, a rota foi consolidada com aviões menores para se adequar à demanda fora da alta temporada.

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