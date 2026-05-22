Sicredi destaca educação financeira na Semana ENEF 2026 com ações em todo o país

A 13ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF), realizada entre os dias 18 e 24 de maio, conta com a participação do Sicredi em uma série de ações voltadas à promoção da educação financeira para crianças, jovens e adultos em todo o Brasil. Neste ano, a campanha traz o tema “Educação Financeira: construindo um futuro com longevidade e prosperidade” e o lema “A vida acontece. Prepare-se melhor a cada dia”, reforçando a importância do planejamento financeiro e das escolhas conscientes ao longo da vida.

Promovida anualmente pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF) desde 2014, a Semana ENEF tem como objetivo ampliar o acesso gratuito à educação financeira no país. Nos últimos anos, o Sicredi tem fortalecido sua atuação dentro da iniciativa, desenvolvendo campanhas e projetos de grande alcance. Em 2026, a proposta considera os desafios enfrentados pelas pessoas em diferentes fases da vida, como mudanças na renda, despesas inesperadas e novas responsabilidades financeiras.

Durante a campanha, o Sicredi promove oficinas, palestras e disponibiliza conteúdos sobre orçamento pessoal, planejamento financeiro e uso consciente do crédito. A proposta é apresentar a educação financeira de forma prática e acessível, conectada às situações do cotidiano e voltada ao fortalecimento do bem-estar financeiro.

As iniciativas também incentivam o aprendizado financeiro desde a infância, estimulam o diálogo sobre finanças em casa e nas escolas e promovem hábitos saudáveis entre adolescentes e jovens. Além disso, reforçam a importância de decisões tomadas no presente para garantir um futuro mais equilibrado e sustentável.

Segundo Eber Ostemberg, consultor de Sustentabilidade e Cooperativismo do Sicredi, a Semana ENEF foi estruturada como uma experiência de conscientização e transformação de comportamento.

“A pessoa passa a reconhecer sua realidade financeira, aprende a tomar decisões mais conscientes, entende a importância da constância e encerra a semana mais preparada para seguir evoluindo financeiramente”, destaca.

No Sicredi, a educação financeira é tratada de maneira transversal e integrada às necessidades reais da população. A instituição utiliza fundamentos das Ciências Comportamentais e da Psicologia Econômica para desenvolver estratégias adequadas a cada público, incentivando atitudes mais positivas em relação ao dinheiro.

Além das atividades concentradas na Semana ENEF, o Sicredi mantém ações permanentes de educação financeira ao longo do ano, por meio de parcerias entre cooperativas e centrais, respeitando as características de cada região. O programa já recebeu reconhecimento nacional e internacional, incluindo destaques na Conferência Internacional IAREP, em 2022 e 2024, e no Prêmio Banking Transformation, em 2022.

Na edição de 2025 da Semana ENEF, o Sicredi mobilizou 92 cooperativas e promoveu 4.956 ações de educação financeira em todo o país, alcançando mais de 34,2 milhões de pessoas. Também foram registrados 380.727 participantes em cursos, oficinas e palestras, além de 4.601 atendimentos com orientação financeira e aplicação do Índice de Saúde Financeira do Brasileiro (I-SFB).

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa voltada ao desenvolvimento dos associados e das comunidades onde atua. Com mais de 10 milhões de associados, o modelo de gestão valoriza a participação ativa dos cooperados, que também são donos do negócio. A instituição possui mais de 3 mil agências distribuídas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, oferecendo soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e em algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 261 municípios, com 361 agências e mais de 1,6 milhão de associados.

Sobre a Sicredi Ouro Verde MT/PA

A Sicredi Ouro Verde MT/PA é uma cooperativa financeira que atua nos estados de Mato Grosso e Pará, comprometida com o desenvolvimento regional e o crescimento dos associados. Atualmente, conta com mais de 225 mil associados e 44 agências, oferecendo soluções financeiras completas.

No Mato Grosso, a cooperativa atende municípios como Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Diamantino e Tapurah, entre outros. Já no Pará, está presente em cidades como Belém, Ananindeua, Castanhal, Marituba, Soure e Salvaterra, totalizando atuação em 34 municípios.