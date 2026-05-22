Associação Comercial do Pará participa do Conexa 2026 em Santa Catarina

A Associação Comercial do Pará (ACP) participou do Conexa 2026, evento nacional voltado ao associativismo empresarial realizado em Florianópolis, Santa Catarina. A entidade foi representada pelo presidente da associação, Isan Anijar, que acompanhou a programação ao lado de lideranças empresariais e autoridades de diferentes estados brasileiros.

O encontro reuniu presidentes de associações comerciais de todo o país, além de representantes do poder público e do setor produtivo. Entre os participantes estiveram o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, o presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), Alfredo Cotait Neto, e os ex-governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado.

A programação incluiu palestras, rodadas de negócios, debates sobre inovação, liderança e política, além de discussões sobre o cenário econômico nacional e as perspectivas para as eleições de 2026. O evento também contou com participação internacional, com a presença do vice-ministro da Indústria e Comércio do Paraguai, Javier Jesús Viveros Machuca.

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ACP em destaque

Representando o setor produtivo paraense, a ACP participou das agendas estratégicas do encontro ao lado de mais de 60 lideranças empresariais. Durante o Conexa 2026, Isan Anijar integrou o painel do G50, grupo formado pelas 50 maiores associações comerciais do Brasil entre mais de 2.300 entidades existentes no país.

Durante participação em sessão solene realizada na Assembleia Legislativa do Pará, Isan Anijar destacou a importância da integração entre diferentes setores para o desenvolvimento econômico do país. "Ao estar junto com o setor produtivo, poder legislativo, judiciário, imprensa e os empresários, o desenvolvimento do País tende a melhorar”, afirmou.

Segundo a ACP, a participação no Conexa 2026 faz parte da atuação da atual gestão da entidade em eventos e debates ligados ao desenvolvimento econômico e ao fortalecimento do ambiente de negócios. Antes do encontro em Florianópolis, Isan Anijar também participou da Brazil Week, em Nova York.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia