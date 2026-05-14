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Economia

Pix e Receita Federal: saiba quando transferências podem chamar atenção do Fisco

Especialista explica novas regras da Receita, limites de movimentação via Pix e quando o contribuinte precisa declarar valores recebidos

Gabi Gutierrez
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Imagem ilustrativa do pix. (Foto: Reprodução/ Internet)

O Pix se consolidou como a principal ferramenta de pagamentos e transferências dos brasileiros e, junto com a popularização do sistema, também aumentaram as dúvidas sobre o monitoramento das movimentações financeiras pela Receita Federal. As mudanças nos limites para envio automático de dados bancários ao Fisco reacenderam discussões sobre fiscalização, declaração de renda e risco de cair na malha fina.

Segundo a professora e contadora Leila Elias, é importante esclarecer que não existe “taxação do Pix”. O que ocorre é o compartilhamento automático de informações financeiras pelas instituições bancárias à Receita Federal por meio da e-Financeira.

“A Receita não tributa o Pix. Ela tributa renda. O Pix é apenas a forma de identificar que aquela movimentação existiu”, explica.

A especialista destaca ainda que a regra não é nova. A obrigatoriedade já existe desde 2024, com base na Instrução Normativa da Receita Federal nº 2.119/2022, que regulamenta o envio de dados bancários por bancos, fintechs e instituições de pagamento.

O que mudou em 2025 foi o valor mínimo para o envio automático dessas informações. Até o ano passado, instituições financeiras comunicavam movimentações acima de R$ 2 mil mensais para pessoas físicas e R$ 6 mil para pessoas jurídicas. Agora, os limites passaram para R$ 5 mil para pessoas físicas e R$ 15 mil para empresas.

Na prática, isso significa que menos pessoas entram no chamado “radar automático” da Receita. “Quem movimentava entre R$ 2 mil e R$ 5 mil por mês deixou de ter os dados enviados automaticamente. Mas a Receita continua podendo solicitar informações em caso de investigação”, ressalta Leila.

Muitos Pix pequenos podem gerar alerta?

A contadora explica que a Receita não analisa cada Pix individualmente, mas sim o total movimentado no mês em cada instituição financeira.

“Se uma pessoa recebe 50 Pix de R$ 100 no mês, por exemplo, o sistema entende que houve uma movimentação total de R$ 5 mil. O banco informa apenas o valor consolidado daquele período”, afirma.

Segundo ela, mesmo transferências pequenas podem gerar alerta quando o volume movimentado é incompatível com a renda declarada pelo contribuinte.

“Se uma pessoa declara renda baixa ou até nenhuma renda e começa a movimentar R$ 20 mil por mês, ainda que em vários Pix pequenos, o sistema cruza essas informações e pode gerar questionamentos da Receita”, explica.
 

Quando o Pix precisa ser declarado?

De acordo com a especialista, a principal preocupação deve existir quando o dinheiro recebido representa renda tributável não declarada, como vendas, prestação de serviços, aluguel ou trabalhos informais.

“Se entrou dinheiro na conta e aquilo é renda, precisa declarar. O problema não é o Pix, mas a origem do valor”, reforça.

Por outro lado, situações comuns do dia a dia, como divisão de contas, reembolsos, transferências entre contas próprias e presentes familiares de menor valor, normalmente não geram problemas fiscais.

A recomendação, porém, é guardar comprovantes em casos de vaquinhas, rateios ou movimentações feitas em nome de terceiros. “Se houver algum questionamento futuro, conversas, planilhas e comprovantes ajudam a demonstrar que aquele dinheiro não era renda da pessoa”, orienta.

Para a especialista, o mais importante é manter coerência entre a renda declarada e a movimentação financeira.

“O cruzamento de dados está cada vez mais automatizado. Quem movimenta valores muito acima do que declara pode cair na malha fina”, conclui.

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