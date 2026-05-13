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Economia

Fim da 'taxa das blusinhas' ameaça empregos, diz CNC

Segundo estudo da CNI, a cobrança sobre remessas internacionais teria contribuído para preservar cerca de 135 mil empregos no país

Gabi Gutierrez
fonte

Veja quais os principais produtos que devem ser os mais procurados no Mercado Livre (Foto/Telefonarnet)

O governo federal anunciou o fim da chamada “taxa das blusinhas”, nesta terça-feira (12) e passa a valer a partir desta quarta-feira (13). Embora tenha sido comemorada pelos consumidores, entidades do setor produtivo avaliam que a mudança pode trazer efeitos negativos para a economia e o mercado de trabalho no Brasil.

Representantes da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e da Confederação Nacional da Indústria (CNI) afirmam que a tributação sobre importados de baixo valor ajuda a reduzir a concorrência considerada desigual entre produtos estrangeiros e nacionais.

Entidades do comércio e da indústria alertaram que a redução da taxação pode colocar empregos em risco e ampliar a pressão sobre pequenos e médios negócios.

Segundo estudo da CNI, a cobrança sobre remessas internacionais teria contribuído para preservar cerca de 135 mil empregos no país, além de evitar R$ 4,5 bilhões em importações e manter quase R$ 20 bilhões circulando na economia nacional.

Para o economista-chefe da CNC, Fabio Bentes, a retirada da taxa pode aumentar distorções no mercado.

“A extinção dessa taxa não contribuiu para promover a isonomia tributária esperada pelo setor produtivo nacional e tende a acentuar o diferencial de carga tributária entre o Brasil e outros países, fragilizando a economia e comprometendo renda e empregos”, afirmou.

O setor também chama atenção para os impactos regionais, especialmente no Nordeste, onde polos industriais como o Agreste Pernambucano dependem fortemente da indústria têxtil e de confecção.

Para as entidades, o desafio é equilibrar o acesso do consumidor a produtos mais baratos com a proteção da produção nacional e da geração de empregos no país.

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