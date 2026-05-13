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Economia

Dieese ganha homenagem da Alepa pelos 70 anos e título de serviço de utilidade pública

Entidade completa 70 anos no Brasil e 40, no Pará 

O Liberal
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Sessão especial na Alepa concedeu o título de utilidade pública estadual ao Departamento Intersindical (Dieese Pará) pela produção de conhecimento técnico (Foto: Ozéas Santos|Alepa)

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) promoveu uma sessão especial, nesta quarta-feira (13), em homenagem aos 70 anos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) no Brasil e aos 40 anos da entidade no Pará. A iniciativa do deputado estadual Carlos Bordalo reuniu representantes do movimento sindical, do poder público, do judiciário e de entidades da sociedade civil organizada.

“O Dieese construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a verdade dos dados, com a valorização do trabalhador e com a formulação de políticas públicas voltadas à redução das desigualdades”, afirmou o deputado Bordalo.

Durante a sessão foi anunciada a concessão do título de utilidade pública estadual ao Departamento Intersindical, por meio do projeto aprovado pela Alepa. Carlos Bordalo destacou a relevância da produção de conhecimento técnico da entidade, comprometida com os interesses coletivos e com a democracia.

“Esta Casa realiza a entrega do título de utilidade pública ao Dieese. É uma homenagem justa a uma entidade que contribui decisivamente para o fortalecimento da democracia e para a defesa dos direitos sociais tanto no Brasil quanto no Pará”, afirmou o parlamentar. Em seguida, houve a entrega oficial do diploma à direção regional do departamento.

Outro ponto de destaque foi a entrega de certificados de homenagem a representantes de sindicatos, federações e entidades filiadas que integram o conselho e a estrutura do Dieese no Pará. A honraria reconheceu a contribuição histórica dessas instituições para a sustentação política e financeira do Dieese ao longo das quatro décadas de sua atuação no Pará, fortalecendo a produção de estudos voltados à realidade dos trabalhadores amazônicos.

Participaram da solenidade representantes de categorias da educação, comércio, saúde, construção civil, setor bancário, indústria, urbanitários, transportes, servidores públicos e movimentos sociais.

Ao final da sessão, o Dieese também homenageou o deputado Carlos Bordalo com um certificado de reconhecimento pela parceria institucional e pelo apoio permanente às pautas de desenvolvimento social da Amazônia.

Coordenador do Dieese Pará na Região Norte, Everson Costa, destacou: “Precisamos de mais companheiros assim: acessíveis, comprometidos e atentos às demandas da classe trabalhadora”. Costa resgatou o histórico da implantação do escritório no estado, em 1986, durante a redemocratização do país. Em um discurso marcado pela emoção, ele enfatizou que o Dieese nasceu da necessidade de o movimento sindical produzir informações próprias para embasar negociações.

Everson Costa enfatizou o papel do economista Roberto Sena na consolidação da entidade no Pará, e ressaltou que o departamento continua ativo em debates centrais, como bioeconomia, mudanças climáticas, COP 30 e transição energética.

“Informação é poder, transforma e dialoga”, disse Everson, defendendo a produção técnica como instrumento de luta. O secretário estadual de Igualdade Racial e Direitos Humanos, Miriquinho Batista, afirmou que os dados da entidade são fundamentais para a formulação de políticas governamentais. “Quem busca informação qualificada utiliza os dados do Dieese”, resumiu.

Também se manifestaram o desembargador Paulo Isam, o procurador do Trabalho Lourenço Rocha, o auditor-fiscal Jomar Lima, o coordenador sindical Gilmar Santos e o representante da Seaster, Milton Zimmer. As falas salientaram a importância do Dieese como suporte técnico indispensável às negociações coletivas e à defesa dos direitos trabalhistas no Brasil.

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