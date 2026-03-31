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Economia

Belém perde 14 geladões após apreensão por instituição financeira

Sindicato aponta desequilíbrio financeiro e diz que outras empresas podem enfrentar apreensões no sistema de transporte coletivo

Da redação
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No próximo domingo (11), a Prefeitura de Belém vai disponibilizar o serviço especial Geladão Expresso Domingueira (Foto: Divulgação | Segbel)

Quatorze ônibus do tipo 'geladão', que integram o sistema de transporte coletivo de Belém, foram apreendidos após decisão da instituição financeira responsável pelo financiamento dos veículos. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), a apreensão se deu mediante da "incapacidade das empresas de cumprirem os compromissos financeiros assumidos na aquisição da frota".

 Os ônibus pertencem às empresas Auto Viação Monte Cristo (12 veículos) e Transportes Canadá (2), segundo informou .

Em nota, o Setransbel atribui o episódio ao atual cenário de desequilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte coletivo em Belém e na Região Metropolitana. Segundo a entidade, a tarifa pública vigente não acompanhou a planilha técnica aprovada pelo Conselho Municipal de Transporte em 2025, mesmo após acordo judicial firmado com o poder público.

O sindicato afirma que o acordo previa a remuneração necessária para viabilizar a renovação da frota, processo que resultou na aquisição de cerca de 300 novos ônibus do tipo “geladão”.

Outro fator apontado pela entidade é o aumento do custo do diesel, que pode representar até 40% das despesas operacionais das empresas, impactando diretamente a capacidade de pagamento dos financiamentos.

Ainda segundo o Setransbel, outras empresas associadas podem enfrentar medidas semelhantes.

A reportagem solicitou posicionamento Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém e da Prefeitura de Belém sobre as apreensões e possíveis impactos no sistema, e aguarda retorno. A apuração do Grupo Liberal também procurou as empresas envolvidas, mas até o fechamento não obteve resposta. O espaço segue aberto para posicionamentos.

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