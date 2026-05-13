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Economia

Um em cada dois paraenses está com contas em atraso; aponta Serasa

Estado soma mais de R$ 15,6 bilhões em dívidas negativadas; levantamento mostra avanço da inadimplência no Brasil

O Liberal
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Pará tem 3,1 milhões de inadimplentes, aponta Serasa (Divulgação Serasa)

O Pará tem atualmente 3,1 milhões de pessoas inadimplentes, segundo o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa divulgado nesta semana. O número representa 49,22% da população do estado, o que significa que praticamente um em cada dois paraenses está com contas em atraso. Os consumidores do Pará acumulam mais de 9,8 milhões de dívidas negativadas, que somam R$ 15,6 bilhões em débitos. O valor médio devido por pessoa no estado é de R$ 5.020,79. Os dados acompanham o cenário nacional de crescimento da inadimplência. Em abril, o Brasil atingiu a marca histórica de 83,3 milhões de consumidores negativados, o equivalente a 50,81% da população adulta do país.

Bancos lideram origem das dívidas no Pará e no Brasil

De acordo com o levantamento da Serasa, o setor bancário continua sendo o principal responsável pelas dívidas dos brasileiros. Bancos e cartões de crédito concentram 27,5% dos débitos registrados no país. Na sequência aparecem as contas básicas, como energia elétrica e água, responsáveis por 21% das dívidas, além das financeiras, com 19,8%. Ao todo, os brasileiros acumulam 342 milhões de dívidas negativadas, que ultrapassam R$ 568 bilhões. O valor médio devido por consumidor chegou a R$ 6.814,39. A diretora da Serasa, Aline Maciel, afirmou que muitos consumidores ainda enfrentam dificuldades para reorganizar o orçamento diante do alto custo do crédito. “Muitos brasileiros utilizam linhas emergenciais, como cartão de crédito e cheque especial, para cobrir despesas básicas ou lidar com perda de renda, o que pode acelerar o efeito bola de neve das dívidas”, afirmou.

Mais de 410 mil paraenses podem negociar dívidas com descontos

A Serasa também anunciou a ampliação das condições para negociação de dívidas por meio de ofertas com descontos adicionais. No Pará, 410.267 consumidores podem acessar mais de 1 milhão de ofertas disponíveis para renegociação. Segundo a empresa, os descontos extras podem chegar a R$ 200 em acordos pagos à vista via Pix ou boleto, além dos abatimentos já oferecidos pelas empresas parceiras. A ação reúne ofertas do Novo Desenrola Brasil e inclui bancos, financeiras, varejistas e securitizadoras.

Veja como negociar dívidas na Serasa

  • Acesse o site ou aplicativo da Serasa;
  • Faça login com CPF e senha;
  • Clique em “Negociar dívidas”;
  • Verifique as ofertas com cupom disponível;
  • Escolha pagamento à vista via Pix ou boleto;
  • Defina a data de vencimento;
  • Ative a opção “Adicionar cupom”;
  • Finalize o acordo e realize o pagamento.
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economia

Inadimplência
Economia
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