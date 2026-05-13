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Economia

Evento em Belém debate uso da inteligência artificial e gestão estratégica de pessoas nas empresas

Imersão promovida pela Sólides reuniu especialistas em RH e departamento pessoal para discutir qualificação, retenção de talentos e crescimento sustentável das organizações

Jéssica Nascimento
fonte

Com o tema “para todas as empresas que sonham grande”, a imersão buscou aproximar profissionais das novas tendências do mercado, conectando gestão de pessoas, cultura organizacional e desenvolvimento corporativo. (Foto: Igor Mota)

Representantes de empresas, profissionais de recursos humanos e especialistas em departamento pessoal participaram, nesta quarta-feira (13), do evento “Conectarh Brasil 2026”, promovido pela Sólides, em Belém. A programação ocorreu no Hotel Radisson Maiorana e trouxe debates sobre os desafios da gestão de pessoas, o impacto da inteligência artificial nas empresas e a importância de um RH mais estratégico para os resultados financeiros das organizações.

Com o tema “para todas as empresas que sonham grande”, a imersão buscou aproximar profissionais das novas tendências do mercado, conectando gestão de pessoas, cultura organizacional e desenvolvimento corporativo.

image (Foto: Igor Mota)

Dificuldade em atrair talentos qualificados

A gerente de sucesso do cliente da Sólides, Juliana Volotão, destacou que um dos maiores desafios enfrentados atualmente pelas empresas está relacionado à atração e retenção de profissionais qualificados.

“Hoje os maiores desafios que a gente tem são em relação ao desenvolvimento de pessoas e atração de talentos. Os RHs têm dificuldade em realmente conseguir currículos qualificados e encaixar pessoas qualificadas nas vagas”, afirmou.

Segundo ela, a tecnologia pode auxiliar os setores de RH e departamento pessoal a otimizar processos e melhorar o engajamento dos colaboradores.

image Juliana Volotão. (Foto: Igor Mota)

“Hoje a inteligência artificial não vem substituir a pessoa. Ela vem realmente ajudar para que a gente tenha eficiência operacional e para que o colaborador tenha mais autonomia nos seus afazeres”, explicou.

Juliana também ressaltou que ferramentas de inteligência artificial já são utilizadas pela empresa para elaboração de planos de desenvolvimento individual e engenharia de cargos.

image (Foto: Igor Mota)

“O RH consegue otimizar a rotina fazendo uma engenharia de cargos e uma calibração usando inteligência artificial. Ele reduz custos, aumenta a eficiência operacional e ganha tempo em processos que antes davam muito trabalho”, completou.

RH estratégico pode impactar resultados financeiros

A especialista em recursos humanos Carol Cabral Valente destacou que investir em pessoas pode gerar impactos diretos na produtividade e no crescimento das empresas.

image Carol Cabral. (Foto: Igor Mota)

“As pessoas são a base de tudo. Pessoas qualificadas, no lugar certo, bem avaliadas e sendo desenvolvidas podem trazer resultados muito significativos para a empresa”, afirmou.

De acordo com Carol, um RH mais estratégico contribui para melhorar o desempenho operacional e fortalecer os resultados financeiros das organizações.

“Isso gera uma melhora da produtividade, do operacional da empresa e, consequentemente, um resultado financeiro mais sólido”, disse.

Qualificação profissional e crescimento empresarial

A contadora e palestrante Natália Santos enfatizou que o evento busca mostrar às empresas a importância de investir na qualificação profissional e no cuidado com os colaboradores.

image Natália Santos. (Foto: Igor Mota)

“O Conectarh é um evento para pessoas e empresas. Ele mostra que as empresas conseguem melhorar através da qualificação das pessoas”, destacou.

Segundo Natália, mesmo com o avanço da inteligência artificial, as organizações continuam precisando de profissionais preparados e valorizados.

image (Foto: Igor Mota)

“Não tem uma empresa que dure sem gente. Por mais que tenha muita inteligência artificial hoje, a empresa está buscando pessoas. E ter pessoas qualificadas e cuidar bem dessas pessoas é o principal aqui do nosso evento”, concluiu.

 

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Palavras-chave

recursos humanos

conectarh brasil 2026

sólides

inteligência artificial
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