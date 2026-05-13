Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Caso Master: Veja quem são os alvos da PF na Operação Off-Balance, deflagrada nesta quarta-feira

Segundo a Polícia Federal, cerca de R$ 112 milhões do patrimônio do regime previdenciário de Cajamar foram direcionados para quatro investimentos suspeitos

Estadão Conteúdo
fonte

Policiais federais cumpriram nesta manhã seis mandados de busca e apreensão (Divulgação / PF / Imagem ilustrativa)

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 13, a Operação Off-Balance para apurar supostas irregularidades na gestão de recursos do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar (IPSSC), na Grande São Paulo. A apuração envolve aplicações financeiras consideradas de alto risco realizadas entre agosto de 2023 e março de 2024, em letras financeiras do Banco Master.

Cerca de R$ 112 milhões do patrimônio do regime previdenciário de Cajamar foram direcionados para quatro investimentos considerados suspeitos pela PF, sendo R$ 87 milhões vinculados ao Banco Master e R$ 20 milhões ao Banco Daycoval.

Veja mais

image 'Segredos podem emergir', diz ministro Flávio Dino sobre Caso Master durante evento no Pará
Ministro do STF declarou que os sinais de irregularidades envolvendo o Banco Master estavam presentes, mas "muitos não queriam ver"

image 'Escândalo do Master tem DNA bolsonarista', diz Boulos
Após operação da Polícia Federal contra Ciro Nogueira, ministro afirma que investigação reforça ligação entre aliados de Jair Bolsonaro e o Banco Master

A reportagem pediu manifestação do regime previdenciário de Cajamar e do Banco Daycoval, citado na investigação. O espaço está aberto.

A principal suspeita é de gestão temerária dos recursos públicos previdenciários, com falhas graves de governança, ausência de análise técnica adequada, deficiência na avaliação de riscos e possível direcionamento das aplicações financeiras, especialmente em favor do Banco Master.

Os investimentos ocorreram durante a gestão do então prefeito Danilo Joan (PP), apontado como aliado do senador Ciro Nogueira (PP-PI), alvo da última fase da Operação Compliance Zero, que investiga o Banco Master e sua teia de inflência.

Policiais federais cumprem nesta manhã seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Cajamar, Boituva e na capital paulista, além de medidas cautelares de afastamento de função pública e de indisponibilidade de bens, expedidas pela 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo.

Investigados

Os principais alvos da Operação Off-Balance são integrantes da cúpula do fundo de previdência de Cajamar.

Entre os investigados estão Luiz Henrique Miranda Teixeira, que ocupou o cargo de diretor-executivo entre julho de 2023 e dezembro de 2025; Marcelo Ribas de Oliveira, presidente do Comitê de Investimentos e diretor de Benefícios; Milton Marques Dias, diretor administrativo e financeiro, responsável pela gestão dos recursos do RPPS e integrante do Comitê de Investimentos; e Rafael Petroziello, membro do comitê que participou das deliberações e assinou autorizações de aplicações financeiras ligadas aos aportes sob investigação. A reportagem busca contato com as defesas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CASO MASTER

OPERAÇÃO OFF-BALANCE
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

INTERNACIONAL

UE enviará ao Brasil lista com pedido de informações adicionais sobre carnes exportadas

A questão foi acordada em reunião entre o embaixador do Brasil junto à União Europeia, Pedro Miguel da Costa e Silva, e a Direção-Geral da Saúde e Segurança Alimentar da Comissão Europeia (DG Sante)

13.05.26 12h17

investigação

Caso Master: Veja quem são os alvos da PF na Operação Off-Balance, deflagrada nesta quarta-feira

Segundo a Polícia Federal, cerca de R$ 112 milhões do patrimônio do regime previdenciário de Cajamar foram direcionados para quatro investimentos suspeitos

13.05.26 11h28

ECONOMIA

'Taxa das blusinhas' acabou? Veja o que muda nas compras internacionais

A decisão foi oficializada pelo governo federal por meio de uma Medida Provisória (MP), publicada para alterar as regras de tributação das importações de baixo valor.

13.05.26 10h45

PESQUISA

Genial/Quaest: Para 46%, economia piorou nos últimos 12 meses; eram 50% em abril

A inflação dos alimentos continua como um dos principais pontos de incômodo para a população

13.05.26 10h02

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

CONTRATAÇÕES NO COMÉRCIO

Escassez de mão de obra desafia comércio em Belém e expõe mudanças no perfil de trabalhadores

Setor enfrenta dificuldade para preencher vagas apesar de alta geração de empregos e aumento da demanda

06.05.26 8h30

SUSPENSÃO DE VOOS

Redução de voos pressiona setor de turismo em Belém e muda comportamento de viajantes

Menor oferta de assentos, alta nos custos operacionais e cenário internacional afetam preços e planejamento de viagens no Pará

12.05.26 7h30

TRANSPORTE

Belém perde 14 geladões após apreensão por instituição financeira

Sindicato aponta desequilíbrio financeiro e diz que outras empresas podem enfrentar apreensões no sistema de transporte coletivo

31.03.26 11h56

Chocolate paraense

Chocolate com amêndoa de cacau de terra indígena do Pará é premiado na França

Chocolate conquistou a medalha de prata no Concurso International Chocolate Awards – Europe

06.05.26 20h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda