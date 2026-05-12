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Política

'Segredos podem emergir', diz ministro Flávio Dino sobre Caso Master durante evento no Pará

Ministro do STF declarou que os sinais de irregularidades envolvendo o Banco Master estavam presentes, mas "muitos não queriam ver"

Jéssica Nascimento
fonte

Ministro Flávio Dino defendeu uma atuação conjunta do Judiciário para aprofundar as investigações. (Thiago Gomes / O Liberal)

Durante o Congresso Nacional da Defensoria Pública em Direitos Fundamentais, realizado em Belém, nesta terça-feira (12/5), o ministro do STF, Flávio Dino, afirmou que “muitos não queriam ver” os sinais de irregularidades envolvendo o Banco Master e comparou a atuação de instituições financeiras à venda de um produto aparentemente seguro, mas com riscos ocultos.

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Ao citar aplicações com rendimentos acima do mercado, Dino afirmou que ofertas muito superiores ao CDI deveriam despertar desconfiança imediata dos investidores e das instituições que distribuíam esses produtos.

image Flávio Dino durante discurso em evento em Belém. (Foto: Thiago Gomes)

O ministro também criticou bancos que comercializavam investimentos ligados à instituição investigada mesmo diante de indícios considerados “esquisitos”.Segundo Dino, quando uma instituição financeira aceita vender um produto que sabe ser problemático, ela também deve ser responsabilizada.

Sem citar nomes diretamente, o magistrado afirmou que “segredos podem emergir” a partir da apuração do caso e defendeu uma atuação conjunta do Judiciário para aprofundar as investigações.

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