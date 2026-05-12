'Segredos podem emergir', diz ministro Flávio Dino sobre Caso Master durante evento no Pará

Durante o Congresso Nacional da Defensoria Pública em Direitos Fundamentais, realizado em Belém, nesta terça-feira (12/5), o ministro do STF, Flávio Dino, afirmou que “muitos não queriam ver” os sinais de irregularidades envolvendo o Banco Master e comparou a atuação de instituições financeiras à venda de um produto aparentemente seguro, mas com riscos ocultos.

Veja mais

Ao citar aplicações com rendimentos acima do mercado, Dino afirmou que ofertas muito superiores ao CDI deveriam despertar desconfiança imediata dos investidores e das instituições que distribuíam esses produtos.

Flávio Dino durante discurso em evento em Belém. (Foto: Thiago Gomes)

O ministro também criticou bancos que comercializavam investimentos ligados à instituição investigada mesmo diante de indícios considerados “esquisitos”.Segundo Dino, quando uma instituição financeira aceita vender um produto que sabe ser problemático, ela também deve ser responsabilizada.

Sem citar nomes diretamente, o magistrado afirmou que “segredos podem emergir” a partir da apuração do caso e defendeu uma atuação conjunta do Judiciário para aprofundar as investigações.