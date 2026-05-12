Em Belém, ministro Flávio Dino fala sobre título de Cidadão do Pará e anuncia homenagem da UFPA

O ministro do STF, Flávio Dino, destacou a ligação afetiva com Belém e agradeceu as homenagens recebidas no Pará durante a abertura do Congresso Nacional da Defensoria Pública em Direitos Fundamentais, realizado no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. Em discurso, Dino mencionou o título de cidadão honorário do Pará concedido pela Assembleia Legislativa e afirmou que retornará em breve à capital paraense para receber o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Pará.

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“E muito em breve aqui retornarei para receber o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Pará. Será obviamente uma honra estar na universidade com meus colegas para essa finalidade”, declarou o ministro.

Durante a fala, Flávio Dino também fez referência à defensora pública-geral Mônica Belém, afirmando que ela seria “pré-destinada” ao cargo por carregar no sobrenome o nome da capital paraense.

O ministro ainda brincou com a recepção calorosa do público ao ex-governador Helder Barbalho e ao defensor público José Arruda, arrancando risos e aplausos da plateia presente no congresso.