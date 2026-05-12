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Política

Pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro participa de evento em Belém neste mês de maio

Informação foi confirmada por políticos apoiadores do pré-candidato do PL

O Liberal
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Senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, participa de evento de pré-campanha na capital paraense (Foto: Roque de Sá / Agência Senado)

O pré-candidato à Presidência da República pelo Partido Liberal (PL), senador Flávio Bolsonaro, estará em Belém neste mês de maio para participar de eventos políticos relacionados às eleições 2026. A informação foi confirmada por parlamentares paraenses apoiadores do pré-candidato, entre eles o deputado federal Éder Mauro.

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Conforme divulgado nas redes sociais do parlamentar, na capital paraense, Flávio participará do lançamento oficial da pré-candidatura do próprio Éder Mauro ao Senado, no dia 25 de maio, uma segunda-feira. “Salva essa data!”, escreveu o deputado aos seus seguidos, ao anunciar a agenda. “O 01 tá chegando em Belém! Dia 25/05!”, escreveu o deputado estadual Rogério Barra, também do PL.

Corrida eleitoral

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro aparece à frente do presidente Lula (PT) em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, em cenário de segundo turno testado por pesquisa Genial/Quaest, divulgado no dia 6 de maio. O petista, por outro lado, lidera em estados do Nordeste.

Já no Pará, Lula tem 7 pontos de vantagem, enquanto em Minas Gerais aparece numericamente à frente, com 39% das intenções, contra 36% de Flávio, o que configura empate técnico. A pesquisa mostra ainda que Lula está na dianteira na Bahia (+33), em Pernambuco (+34) e no Ceará (+28).

No cenário de 1º turno, Lula lidera em Pernambuco (53%), Ceará (50%) e Bahia (49%), enquanto Flávio tem maior percentual de votos no Paraná (38%). 

O levantamento considerou os dez maiores estados do país, que correspondem a cerca de 75% do eleitorado nacional. Foram realizadas 11.646 entrevistas domiciliares com eleitores de 16 anos ou mais. Conforme a Quaest, a margem de erro é de 3 pontos percentuais para todos os estados, com exceção de São Paulo, para o qual ela é de 2 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada com o código BR-09285/202.

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