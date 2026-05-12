Cidade no Pará terá nova eleição no domingo (17/5) para renovar Câmara de Vereadores; entenda
De acordo com o TRE-PA, esta será a primeira eleição suplementar para vereadores realizada no estado
Eleitores de Melgaço voltarão às urnas no próximo dia 17 de maio para escolher os novos representantes da Câmara Municipal em uma eleição suplementar convocada pela Justiça Eleitoral. O novo pleito foi determinado após decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará que anulou 79,03% dos votos válidos da eleição proporcional de 2024 no município do arquipélago do Marajó.
A medida ocorreu após o reconhecimento de fraude à cota de gênero em diferentes partidos políticos. A decisão resultou na cassação dos mandatos dos vereadores eleitos e na anulação total dos Demonstrativos de Regularidade de Atos Partidários (DRAPs). Com a invalidação de mais da metade dos votos válidos, a legislação eleitoral prevê a realização de uma nova eleição para recompor integralmente a Câmara de Vereadores.
Segundo o TRE do Pará, esta será a primeira eleição suplementar para vereadores realizada no estado. As regras do processo estão previstas na Resolução nº 5.873, publicada pela Corte Eleitoral.
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Calendário eleitoral
A votação seguirá os mesmos procedimentos de uma eleição ordinária, com utilização de urnas eletrônicas e identificação biométrica do eleitorado. Após as convenções partidárias realizadas em março e o encerramento do prazo de registro de candidaturas, 28 candidatos foram habilitados para disputar as vagas no Legislativo municipal.
Entre as principais datas do calendário eleitoral estão a cerimônia de geração de mídias das urnas eletrônicas, que ocorreu na segunda-feira (11), e o início da preparação dos equipamentos no dia seguinte. Também a partir desta terça-feira (12) passa a valer a restrição para prisão de eleitores, exceto em casos de flagrante delito ou condenação por crime inafiançável.
O prazo para propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão termina em 14 de maio. Já no dia 16 será encerrada a campanha com uso de carros de som, caminhadas e distribuição de material gráfico, além do prazo final para emissão da segunda via do título de eleitor.
A eleição será realizada no domingo, 17 de maio, com votação das 8h às 17h. A expectativa da Justiça Eleitoral é iniciar a totalização dos votos logo após o encerramento da votação. O calendário prevê ainda o prazo até 27 de maio para prestação de contas dos candidatos e partidos. A diplomação dos eleitos deverá ocorrer até 19 de junho.
Eleitores aptos a votar
De acordo com dados da Justiça Eleitoral, o município possui 19.509 eleitores aptos a participar da eleição suplementar. Desse total, 18.504 já possuem cadastro biométrico e 1.005 ainda não realizaram a biometria.
Poderão votar os eleitores com domicílio eleitoral regularizado em Melgaço até 18 de dezembro de 2025. O município contará com 17 locais de votação e 65 seções eleitorais, incluindo 28 seções especiais.
Os eleitores que estiverem fora do município no dia da votação poderão justificar a ausência pelo aplicativo e-Título durante o horário da eleição. Quem não justificar no dia terá prazo de até 60 dias após o pleito para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral.
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia
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