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Política

Helder Barbalho destaca expansão da Defensoria Pública no Pará durante congresso nacional

Ex-governador afirmou que presença de defensores públicos passou de 44 para 104 municípios paraenses

Jéssica Nascimento
fonte

Segundo Helder Barbalho, no início da sua gestão, apenas 44 cidades paraenses contavam com defensores públicos atuando presencialmente. O número subiu para 104 municípios. (Thiago Gomes / O Liberal)

O ex-governador do Pará, Helder Barbalho, destacou a ampliação da atuação da Defensoria Pública no estado durante discurso no Congresso Nacional da Defensoria Pública em Direitos Fundamentais. Na abertura da fala, ele ressaltou a importância do evento para o Pará e afirmou que a instituição exerce papel fundamental na garantia de direitos da população mais vulnerável.

Ao cumprimentar a defensora pública-geral Mônica Belém, Helder afirmou que os sete anos de parceria entre o Governo do Estado e a Defensoria permitiram ampliar a oferta de proteção social e acesso à Justiça.

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“Este é o objetivo que nos une e, acima de tudo, ao valorizar a Defensoria Pública, é a compreensão do quanto esta instituição tem valia extraordinária para aqueles que mais precisam, possam se sentir protegidos ao demandar o seu direito e a sua proteção”, declarou.

O ex-governador também ressaltou que escolheu democraticamente os defensores públicos-gerais nomeados durante sua gestão, respeitando o resultado da categoria.

“Faço questão de registrar pelo respeito ao voto popular da categoria, dos defensores públicos, de escolher de forma democrática ambos para estarem à frente da Defensoria”, afirmou.

Expansão da presença da Defensoria

Durante o discurso, Helder Barbalho destacou o avanço da presença física da Defensoria Pública nos municípios paraenses. Segundo ele, no início da gestão apenas 44 cidades contavam com defensores públicos atuando presencialmente. Atualmente, o número chegou a 104 municípios.

“Hoje são 104 municípios. Nós não estamos devendo a 40 municípios a universalização da presença física de um defensor público”, disse.

O ex-governador também afirmou que o desafio é ampliar ainda mais os atendimentos no estado, por meio de serviços itinerantes e presenciais. “Expandir com serviços itinerantes, expandir com serviços presenciais, expandir com presença efetiva enquanto território do nosso Estado”, concluiu.

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