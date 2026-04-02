Ao deixar o Executivo estadual, Helder Barbalho agradece paraenses: 'privilégio'

O ex-governador do Pará, Helder Barbalho, agradeceu à população paraense nesta quinta-feira (2), durante a cerimônia de transmissão constitucional do cargo. Em pronunciamento oficial à imprensa, ele expressou seu sentimento de dever cumprido e o encerramento de um ciclo de gestão estadual.

“Gostaria, neste momento, de agradecer a todos os paraenses pelo privilégio de ter tido a oportunidade de governar este estado nos últimos sete anos”, afirmou o ex-governador.

Sentimento de dever cumprido

Helder Barbalho destacou o sentimento de encerramento de ciclo à frente do Executivo. “Encerro este ciclo com o sentimento de dever cumprido, com a certeza da transformação deste estado, podendo olhar para trás e ver como recebemos o Pará em 1º de janeiro de 2019 e como estamos entregando agora”, declarou.