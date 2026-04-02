Helder Barbalho agradece atuação da imprensa durante gestão no Pará

Durante a cerimônia de transmissão do cargo de governador do Pará, nesta quinta-feira (2), o ex-governador Helder Barbalho também destacou o papel da imprensa ao longo de sua gestão. A fala foi feita em pronunciamento oficial à imprensa.

O ex-chefe do Executivo agradeceu aos profissionais da comunicação pela atuação nos últimos anos.

“Agradeço à imprensa pelos sete anos de colaboração, mostrando aquilo que precisava ser feito para melhorar a vida dos paraenses, nos alertando, nos orientando e cobrando”, afirmou.

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Helder ressaltou ainda a importância do trabalho jornalístico para o funcionamento democrático: “Cumprindo de forma democrática o papel da imprensa no estado do Pará”. O ex-chefe do executivo transmite o cargo de governador em respeito ao prazo legal de desincompatibilização para poder pleitear o cargo de senador nas eleições de 2026.

Hana Ghassan Tuma (MDB) assumiu o comando do Pará em cerimônia realizada no Hangar Centro de Convenções, em Belém.