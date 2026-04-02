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Hana Ghassan é empossada Governadora do Pará nesta quinta-feira (2); confira

Vice-governadora substitui Helder Barbalho, que deixa o cargo para concorrer a uma vaga no Senado

Gabi Gutierrez
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A cerimônia passou a faixa para Hana Ghassan (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

A servidora pública e vice-governadora do Pará, Hana Ghassan Tuma (MDB), assumiu oficialmente o comando do estado nesta quinta-feira (2). A cerimônia de posse foi realizada no Hangar Centro de Convenções, em Belém, marcando uma transição no Executivo paraense.

Hana Ghassan assume o posto após a saída do governador Helder Barbalho (MDB). Ele se desincompatibilizou do cargo dentro do prazo legal, pois é pré-candidato ao Senado Federal nas eleições de 2026, conforme a legislação eleitoral exige.

A nova governadora chega ao comando do Estado do Pará com uma trajetória consolidada na gestão administrativa e no planejamento de políticas públicas. Ela passa a liderar o Executivo estadual em um momento de mudança no cenário político local.

Posse de Hana Ghassan Tuma

Transmissão de cargo e saída de Helder

A substituição de Helder Barbalho é um movimento previsto pela Constituição Federal. Essa regra exige o afastamento de chefes do Executivo que pretendem concorrer a outro cargo eletivo em pleitos futuros.

Durante a cerimônia, Helder Barbalho expressou gratidão à população paraense pelos sete anos à frente do Executivo. Ele destacou o período como um momento de realização pessoal e política, afirmando deixar o estado transformado desde 2019.

image Hana Ghassan e Helder Barbalho (Foto: Wagner Santana/ O Liberal)

O ex-governador também agradeceu à imprensa pela colaboração, reconhecendo o papel dos profissionais da comunicação em alertar, orientar e cobrar, cumprindo sua função democrática.

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As prioridades da nova gestão

Ao assumir o governo, Hana Ghassan declarou que dará continuidade às ações da gestão anterior. Ela indicou que a saúde e a segurança pública serão o centro das políticas de seu governo.

A governadora enfatizou a atenção especial à saúde materna dentro da rede pública. “A saúde é prioridade. E especialmente a saúde materna”, declarou, ressaltando a importância de cuidar das mães no estado.

Na área de segurança pública, Hana Ghassan anunciou o reforço no efetivo das forças de segurança. Serão convocados 745 bombeiros militares e 1.400 policiais militares, visando fortalecer a segurança no Pará.

Trajetória e perfil técnico de Hana Ghassan

Hana Ghassan, servidora pública concursada há 36 anos, possui formação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Ela construiu sua carreira na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).

Na Sefa, Hana Ghassan ganhou notoriedade pela atuação técnica e rigorosa no controle fiscal, o que lhe rendeu a reputação de “xerife das contas” dentro do governo estadual. Sua trajetória inclui foco no planejamento governamental e na definição de prioridades.

Nos bastidores do governo, sua atuação foi marcada pela articulação entre orçamento e execução de ações, sempre com o foco na entrega de resultados para a população paraense.

Em 2022, Hana Ghassan foi escolhida como candidata a vice-governadora na chapa de Helder Barbalho. Durante o primeiro mandato do governador, ela esteve à frente da Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad), onde conduziu a reorganização das contas públicas e concursos estaduais. Atuou também como secretária de Finanças de Belém.

image Hana Ghassan assume o posto de governadora do Pará (Bruno Cruz/Arquivo Agência Pará)

Cenário político e eleitoral

Nos últimos meses, Hana Ghassan intensificou sua agenda pública, participando de entregas de obras e programas sociais em diversas regiões do Pará. Essa visibilidade ocorreu antes de sua posse.

Com a posse no cargo de governadora, Hana Ghassan passa a ter a possibilidade de disputar a eleição no exercício do governo, conforme prevê a Constituição. Enquanto isso, Helder Barbalho deve pleitear o cargo de senador em 2026.

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ELEIÇÕES 2026

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