Mais de 800 agentes de segurança pública participam da 2ª fase da operação ‘Escudo Feminino’ no Pará

A segunda fase da operação “Escudo Feminino” iniciou nesta segunda-feira (18/5), em mais de 80 municípios. O ponto de partida da ação, que vai até terça (19/5), ocorreu no estacionamento do Mangueirão, em Belém. Ao todo, 894 agentes das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Polícia Científica e demais órgãos vinculados à Secretaria de Segurança Pública participam da força-tarefa.

Durante os dois dias de operação, as equipes atuarão em rondas ostensivas, monitoramento, atividades investigativas e fiscalização de medidas protetivas. O atendimento das ocorrências registradas pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) também será intensificado, com prioridade para mulheres cadastradas na plataforma “SOS Mulher 190”.

Entre as ações previstas estão 170 visitas de proteção para fiscalização de medidas protetivas, 570 averiguações de ocorrências geradas pelo 190 e visitas técnicas realizadas a partir de chamadas registradas na plataforma SOS Mulher. As chamadas de urgência e emergência registradas pelo 190 terão prioridade de atendimento em tempo real durante toda a operação.

“A violência contra a mulher será combatida de forma efetiva. Nosso compromisso é fazer com que as mulheres paraenses se sintam protegidas. Esse também é um recado claro aos agressores: criminoso não terá paz no nosso governo. Faremos quantas operações forem necessárias para proteger as mulheres e a população do nosso estado”, afirmou Hana Ghassan.

O secretário de Segurança Pública, coronel Ed-Lin Anselmo, destacou o reforço das ações integradas de combate à violência contra a mulher em todo o estado.

“Estamos com equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e demais órgãos do sistema de segurança atuando de forma integrada para garantir mais proteção às mulheres. Essa operação é uma demonstração clara de que o Estado não tolera violência contra a mulher e de que os agressores sentirão o rigor da lei”, destacou o secretário.

A operação ocorre de forma simultânea nas 16 Regiões Integradas de Segurança Pública, com reforço das ações nas Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deam), ampliação do atendimento pelo 190 e acompanhamento de mulheres com medidas protetivas vigentes. A ação também conta com o emprego de lanchas rosas em Belém e no município de Breves, ampliando o atendimento especializado e fortalecendo as ações voltadas à população ribeirinha.

O delegado-geral da Polícia Civil, Raimundo Benassuly, destacou a importância da atuação integrada no acompanhamento dos casos e na proteção das vítimas.

“A Polícia Civil dispõe das Deams, que são as Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher. Elas são responsáveis por realizar o atendimento às vítimas e também conduzir as investigações dos autores de crimes praticados contra a integridade da mulher”, afirmou o delegado-geral.

O chefe do Estado-Maior Geral da Polícia Militar do Pará destacou o reforço do policiamento ostensivo durante a operação em todo o território paraense, com foco no combate à violência contra a mulher.

“A Polícia Militar está mobilizada em todo o território paraense para atuar no enfrentamento à violência contra a mulher. São mais de 500 policiais militares e mais de 200 viaturas empregados na operação para reforçar a segurança e demonstrar que o Estado não tolera esse tipo de crime”, afirmou.

A Secretaria de Administração Penitenciária atuará por meio da Central Integrada de Monitoramento Eletrônico (Cime), com criação de zonas de exclusão para monitorados pela prática de violência doméstica. O Grupamento de Busca e Recaptura também participará das ações voltadas à localização de foragidos e evadidos do sistema penal.

A Polícia Científica do Pará irá garantir prioridade na realização de exames e perícias relacionados aos casos de violência doméstica, tanto na capital quanto no interior do estado. Já o Corpo de Bombeiros Militar permanecerá de sobreaviso para atendimento pré-hospitalar, caso necessário.

Primeira fase

Na primeira edição da operação “Escudo Feminino”, realizada nos dias 16 e 17 de abril deste ano, foram registradas 23 prisões em flagrante e 2.602 atendimentos a mulheres em todo o Pará. As equipes também realizaram visitas em mais de mil endereços de mulheres com medidas protetivas, além do acompanhamento de novas ocorrências registradas durante a ação integrada.

A operação também intensifica as orientações sobre a plataforma “SOS Mulher”. Lançada em abril pela governadora Hana Ghassan, a plataforma “SOS Mulher - Proteção Sem Palavras” permite atendimento ágil por meio de integração direta com o número 190.

Com cadastro prévio no site da Segup, a mulher passa a ser identificada automaticamente ao acionar o serviço de emergência, mesmo sem precisar se comunicar verbalmente. A tecnologia permite o monitoramento em tempo real da localização da vítima, garantindo o envio imediato das equipes ao local da ocorrência.