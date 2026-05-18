Homem é morto a tiros na Rodovia Transamazônica, em Itaituba

Um homem identificado como William da Silva Leite, de 33 anos, foi assassinado a tiros na noite de domingo (17), no município de Itaituba, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu ao lado de um estabelecimento, em um trecho da Rodovia Transamazônica.

Segundo informações da polícia, a vítima foi atingida por pelo menos quatro disparos de arma de fogo. William ainda chegou a ser socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Regional do Tapajós, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo informações preliminares, o homicídio teria ocorrido após uma discussão entre o suspeito e a vítima. Não há detalhes sobre o que motivou o desentendimento.

O autor dos disparos fugiu. Até a manhã de segunda-feira (18) ninguém havia sido localizado ou preso. A companheira da vítima, uma jovem de 20 anos, estava na área no momento da ocorrência. Em depoimento à polícia, ela relatou que os dois estavam juntos em um estabelecimento pouco antes do crime. Segundo a jovem, William saiu sozinho do local, enquanto ela permaneceu no estabelecimento e, por isso, afirmou não ter presenciado o momento dos disparos.

A mulher ainda entregou um chip de aparelho celular, possivelmente pertencente a William, que foi apreendido pela polícia. Além disso, quatro estojos deflagrados de munição calibre 9 mm foram recolhidos no local do crime. A Polícia Civil deverá investigar a motivação do homicídio e identificar o responsável pelo crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a PC. Em nota, a instituição policial informou que um boletim de ocorrência foi registrado na Seccional de Itaituba e as circunstâncias e autoria do homicídio seguem sob investigação. “Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração do caso”, comunicou.