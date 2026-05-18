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Polícia

Suspeito de tentar matar PM morre ao ser baleado em Marabá

O caso foi registrado na noite de domingo (17)

O Liberal
fonte

Murilo guedes morre após tiroteio na orla de Marabá. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como Murilo Guedes morreu durante uma troca de tiros na noite de domingo (17) na Orla Sebastião Miranda, em Marabá, no sudeste do Pará. De acordo com informações iniciais, tudo ocorreu em uma tentativa de homicídio de um policial militar à paisana. Durante os disparos, uma criança e pelo menos outras três pessoas também foram baleadas.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h, quando a área estava movimentada, e causou pânico entre as pessoas no local. De acordo com imagens de câmeras de segurança, o jovem estaria armado e aguardava o PM passar acompanhado da esposa. Em certo momento, Murilo sai de trás de alguns carros e caminha em direção ao policial.

No entanto, o agente percebe a situação, se afasta da companheira e puxa uma arma de fogo que estava guardada debaixo da camisa. O suspeito, que também segurava uma arma, ainda aponta o revólver para o militar. Mas o PM dispara e atinge o suspeito. Murilo solta a arma de fogo e fica caído na calçada da via. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Equipes da PM foram acionadas para isolar a área e realizar os procedimentos periciais. Imagens que circulam nas redes sociais mostram as pessoas assustadas. A Polícia Civil deverá abrir um inquérito policial para apurar o caso. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das demais pessoas que teriam sido baleadas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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homem é morto a tiros
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