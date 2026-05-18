Suspeito de envolvimento com ‘taxa do crime’ morre após confronto com a PM em Ipixuna do Pará

Um homem identificado como Antônio Mayc da Silva morreu após uma intervenção policial realizada por equipes das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) na tarde de domingo (17), em Ipixuna do Pará, no nordeste do estado. Segundo as informações policiais, ele era investigado por suposto envolvimento com grupo criminoso e atuação na cobrança da chamada “taxa do crime” na região.

De acordo com informações, policiais militares realizavam patrulhamento tático quando receberam denúncias sobre a presença de um homem armado em uma residência localizada na Travessa Beira Rio, no bairro João Paulo II. O denunciante, segundo a polícia, preferiu não se identificar por medo de represálias.

Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes teriam avistado o suspeito na entrada do imóvel. Conforme a versão apresentada pela polícia, Antônio Mayc correu para dentro da residência ao perceber a aproximação da viatura.

Durante a entrada tática no imóvel, o homem foi localizado em um dos quartos portando um revólver calibre .32. Ainda segundo o relato policial, o suspeito teria apontado a arma em direção aos militares, momento em que os agentes efetuaram disparos.

Antônio Mayc foi baleado, socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Ipixuna do Pará, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia informou ainda que o revólver apreendido apresentava munições com espoletas acionadas, o que indicaria uma possível tentativa de disparo contra a equipe policial.

O caso foi registrado e deverá ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Ipixuna do Pará.