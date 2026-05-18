‘Zé do Porco’ é encontrado morto a facadas dentro de casa em Marabá

Um homem identificado como Osiel da Conceição Silva, conhecido pelo apelido de “Zé do Porco”, foi encontrado morto na manhã de domingo (17) em Marabá, no sudeste do Pará. A vítima estava dentro de uma residência na Quadra 18 da Folha 1, núcleo Nova Marabá. Segundo os relatos policiais, o homem apresentava diversas marcas de golpes de faca pelo corpo.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h40 para atender à ocorrência. Segundo informações preliminares, os militares encontraram dificuldades para chegar até o imóvel devido ao acesso por vielas e becos estreitos, sendo necessário abandonar a viatura e seguir a pé até o local.

Ao entrarem na residência, os agentes localizaram Osiel caído no chão, deitado de costas e já sem sinais vitais. A vítima apresentava rigidez cadavérica, indicando que o crime teria ocorrido horas antes da chegada das equipes.

Próximo ao corpo, foi encontrada uma faca com marcas de sangue, além de manchas espalhadas pelo piso do imóvel. No mesmo ambiente, os policiais também localizaram latas amassadas, cachimbos artesanais e outros objetos associados ao consumo de crack, além de vestígios de ingestão de bebidas alcoólicas.

Moradores da área relataram à polícia que a vítima estava na residência desde a noite de sábado (16). Segundo testemunhas, uma discussão e uma intensa briga teriam sido ouvidas por volta das 20h, vindas do imóvel. O corpo, no entanto, só foi encontrado na manhã seguinte, quando populares acionaram o Núcleo Integrado de Operações (NIOP).

A casa onde o homicídio aconteceu pertence a um homem identificado como Ademir Sampaio, que não foi localizado após a chegada das autoridades.

Como a cena do crime apresentava sinais de alteração antes da chegada da Polícia Militar, a área foi isolada para preservar os vestígios remanescentes. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica realizaram a perícia e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Militar segue realizando diligências para identificar e localizar o autor do homicídio.