Ossada humana é encontrada em área de mata no Marajó

Uma ossada humana foi encontrada na manhã de domingo (17) em uma área de mata na Vila de Mocoões, zona rural de Santa Cruz do Arari, no arquipélago do Marajó. Os restos mortais foram localizados por moradores que teriam entrado no matagal para caçar. Há suspeitas de que se trate de um homem que está desaparecido na região.

Segundo informações preliminares, um grupo de homens encontrou a ossada em meio à vegetação. Vídeos gravados pelos moradores mostram o local onde os ossos foram localizados. No local estavam um crânio e partes do esqueleto.

Identificação

Familiares de um homem chamado Fabrício Tavares Freitas acreditam que os restos mortais possam pertencer ao jovem, que está desaparecido desde o dia 25 de fevereiro deste ano. A suspeita surgiu após a localização da ossada na região onde o rapaz teria sido visto pela última vez.

A Polícia Militar de Santa Cruz do Arari foi acionada e isolou a área até a chegada das equipes responsáveis pela investigação. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que ficará responsável pelos procedimentos de apuração.

A ossada deverá ser encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), em Belém, onde passará por exames periciais que poderão confirmar oficialmente a identidade da vítima. Familiares aguardam o resultado da perícia e cobram esclarecimentos sobre o desaparecimento do jovem.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. Em nota, a PC informou que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende o município.