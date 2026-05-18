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Polícia

Viatura da Polícia Militar capota após colisão com carro no bairro do Marco, em Belém

O acidente foi registrado na madrugada desta segunda-feira (18)

O Liberal
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Viatura da Polícia Militar capota após colisão com carro no bairro do Marco, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Uma viatura da Polícia Militar capotou após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (18), na avenida Duque de Caxias, esquina com a travessa Mauriti, no bairro do Marco, em Belém.

De acordo com as primeiras informações, o veículo oficial teria sido atingido por outro carro, o que provocou o capotamento da viatura. O impacto chamou a atenção de moradores e pessoas que passavam pela área durante a madrugada, que filmaram o veículo virado com as rodas para cima.

Uma ambulância foi acionada para prestar atendimento às vítimas envolvidas no acidente. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o número de feridos nem o estado de saúde dos ocupantes dos veículos.

Após a colisão, a área foi isolada para garantir a segurança no local e permitir o trabalho das equipes de atendimento e dos policiais. Em seguida, a viatura foi retirada da pista. As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Militar e aguarda o retorno.

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