Viatura da Polícia Militar capota após colisão com carro no bairro do Marco, em Belém

Uma viatura da Polícia Militar capotou após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (18), na avenida Duque de Caxias, esquina com a travessa Mauriti, no bairro do Marco, em Belém.

De acordo com as primeiras informações, o veículo oficial teria sido atingido por outro carro, o que provocou o capotamento da viatura. O impacto chamou a atenção de moradores e pessoas que passavam pela área durante a madrugada, que filmaram o veículo virado com as rodas para cima.

Uma ambulância foi acionada para prestar atendimento às vítimas envolvidas no acidente. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o número de feridos nem o estado de saúde dos ocupantes dos veículos.

Após a colisão, a área foi isolada para garantir a segurança no local e permitir o trabalho das equipes de atendimento e dos policiais. Em seguida, a viatura foi retirada da pista. As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Militar e aguarda o retorno.