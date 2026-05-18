Pastores morrem após colisão entre carro e caminhão na BR-230, em Medicilândia

Um grave acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (17) terminou com a morte de um casal de pastores na BR-230, em Medicilândia, no sudoeste do Pará. As vítimas foram identificadas como Irisvaldo Lopes de Oliveira e Idazima Lambert Oliveira. Segundo informações preliminares, o casal seguia da zona rural para participar de um culto em uma igreja no centro da cidade quando o carro em que estava foi atingido por um caminhão Munk.

A colisão ocorreu em um trecho da zona urbana do município e causou forte comoção entre moradores e integrantes da comunidade evangélica. O caminhão envolvido prestava serviços para uma empresa de manutenção de estradas.

Relatos apontam que o veículo de grande porte trafegava na contramão da rodovia, com os faróis apagados, e que o motorista apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente. Com a violência do impacto, o caminhão passou por cima do veículo de passeio, deixando o casal preso às ferragens. As vítimas morreram ainda no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Altamira foram acionadas para realizar a retirada dos corpos. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a destruição causada pela colisão e a movimentação das equipes de resgate durante o atendimento da ocorrência.

O motorista do caminhão, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado ao hospital do município para a realização dos exames de alcoolemia. As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades.