Benevides: Piloto encontrado após queda de avião diz que aeronave colidiu com urubu

Uma colisão com um urubu pode ter provocado a queda de uma aeronave de pequeno porte na zona rural de Benevides, na Região Metropolitana de Belém. A informação foi relatada pelo piloto Altevir Edson de Alencar, de 72 anos, que foi encontrado com vida neste sábado (16), cerca de 30 horas após o acidente.

Segundo o idoso, o monomotor teria atingido a ave ainda durante o voo, o que teria provocado a queda da aeronave em uma área de mata dentro de uma fazenda pertencente à empresa Polimix. Após o impacto, Altevir contou às equipes de resgate que ficou desorientado e saiu caminhando pela mata em busca de ajuda, mas acabou se perdendo.

O piloto foi localizado debilitado, mas consciente, durante uma força-tarefa que mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, policiais militares e familiares. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado para uma unidade hospitalar na Grande Belém.

A aeronave, de matrícula PU-BDZ, possuía a inscrição “Experimental” na lateral e ficou completamente destruída na parte frontal após o impacto contra o solo. Imagens registradas no local mostram a cabine parcialmente aberta, asas danificadas e diversos destroços espalhados pela área.

Ainda não há informações sobre o ponto exato de origem do voo nem qual seria o destino da aeronave. O piloto também relatou às equipes de resgate que pilotar avião era uma atividade de lazer para ele.

A ocorrência é investigada pela Força Aérea Brasileira, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que realizou os primeiros levantamentos no local do acidente.