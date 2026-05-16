Policial militar é baleado durante tentativa de assalto na Marambaia, em Belém

Um policial militar foi baleado na noite deste sábado (16), durante uma tentativa de assalto no bairro da Marambaia, em Belém. O caso ocorreu na saída de uma padaria localizada na passagem Dalva com a passagem Iracema, próximo a um supermercado da área.

De acordo com as primeiras informações repassadas pelas forças de segurança, o agente teria sido abordado por criminosos ao deixar o estabelecimento e acabou atingido por disparos de arma de fogo durante a ação. Viaturas da Polícia Militar que deram apoio à ocorrência prestaram socorro ao militar, que foi encaminhado para um hospital particular da capital. O estado de saúde dele não havia sido informado até a última atualização desta reportagem.

Em um áudio que circula nas redes sociais e é atribuído ao policial baleado, é possível ouvir o momento em que ele pede ajuda aos colegas que atuam na área e aos policiais do 27º Batalhão da PM.

Após o crime, equipes policiais iniciaram diligências na região para localizar os envolvidos. Segundo a polícia, um suspeito foi encontrado durante a operação e morreu em confronto com os agentes.

Até por volta das 22h40 deste sábado, a ocorrência continuava em andamento e as equipes policiais seguiam trabalhando para levantar mais informações sobre o caso. A polícia também não detalhou se a arma do policial chegou a ser roubada durante a tentativa de assalto.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias do crime e da troca de tiros registrada após o ataque ao policial.