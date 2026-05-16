Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Policial militar é baleado durante tentativa de assalto na Marambaia, em Belém

Agente foi socorrido para um hospital particular; suspeito morreu durante diligências realizadas pela polícia

O Liberal

Um policial militar foi baleado na noite deste sábado (16), durante uma tentativa de assalto no bairro da Marambaia, em Belém. O caso ocorreu na saída de uma padaria localizada na passagem Dalva com a passagem Iracema, próximo a um supermercado da área.

De acordo com as primeiras informações repassadas pelas forças de segurança, o agente teria sido abordado por criminosos ao deixar o estabelecimento e acabou atingido por disparos de arma de fogo durante a ação. Viaturas da Polícia Militar que deram apoio à ocorrência prestaram socorro ao militar, que foi encaminhado para um hospital particular da capital. O estado de saúde dele não havia sido informado até a última atualização desta reportagem.

Em um áudio que circula nas redes sociais e é atribuído ao policial baleado, é possível ouvir o momento em que ele pede ajuda aos colegas que atuam na área e aos policiais do 27º Batalhão da PM.

Após o crime, equipes policiais iniciaram diligências na região para localizar os envolvidos. Segundo a polícia, um suspeito foi encontrado durante a operação e morreu em confronto com os agentes.

Até por volta das 22h40 deste sábado, a ocorrência continuava em andamento e as equipes policiais seguiam trabalhando para levantar mais informações sobre o caso. A polícia também não detalhou se a arma do policial chegou a ser roubada durante a tentativa de assalto.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias do crime e da troca de tiros registrada após o ataque ao policial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Policial militar é baleado durante tentativa de assalto na Marambaia, em Belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

VIOLÊNCIA

Policial militar é baleado durante tentativa de assalto na Marambaia, em Belém

Agente foi socorrido para um hospital particular; suspeito morreu durante diligências realizadas pela polícia

16.05.26 21h31

SUSTO!

Benevides: Piloto encontrado após queda de avião diz que aeronave colidiu com urubu

Após o impacto, Altevir Edson de Alencar contou às equipes de resgate que ficou desorientado e saiu caminhando pela mata em busca de ajuda, mas acabou se perdendo

16.05.26 21h07

“Tolerância Zero”

Operação fiscaliza bares e estabelecimentos comerciais em Soure

Segundo a Polícia Civil, a iniciativa teve como objetivo reforçar as medidas de segurança pública

16.05.26 19h10

POLÍCIA

Feminicídio: mulher é esfaqueada e morre de madrugada em Ananindeua (16)

O companheiro dela foi apontado como o autor do crime e já foi preso pela Polícia

16.05.26 15h40

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Colombiano ligado a avião desaparecido no Pará é morto com mais de 10 tiros em Belém

O crime ocorreu na madrugada deste sábado (16)

16.05.26 8h17

CRIME em ananindeia

Morto a tiros em frente à academia tinha histórico de violência; saiba quem era ele

Ednir César Souza de Oliveira foi atingido por pelo menos seis disparos e morreu no local antes da chegada do socorro.

15.05.26 15h41

POLÍCIA

Piloto de avião é resgatado de área de mata em Benevides neste sábado (16)

Operação conjunta de bombeiros, policiais militares e familiares do piloto de prenome Edson, de 72 anos, teve resultado positivo, com o homem sendo encontrado e encaminhado para atendimento médico

16.05.26 15h12

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros em frente à academia em Ananindeua

O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (15)

15.05.26 8h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda