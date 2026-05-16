Operação fiscaliza bares e estabelecimentos comerciais em Soure

Uma ação integrada realizada nesta quinta-feira (15) fiscalizou bares e estabelecimentos comerciais no município de Soure, no arquipélago do Marajó. A operação, denominada “Tolerância Zero”, contou com a participação da Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Vigilância Sanitária e Conselho Tutelar.

Segundo a Polícia Civil, a iniciativa teve como objetivo reforçar as medidas de segurança pública, verificar a regularidade do funcionamento dos estabelecimentos e promover maior tranquilidade à população do município.

Durante a fiscalização, as equipes conferiram documentações obrigatórias para funcionamento dos locais, como licenças expedidas pela Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil. Também foram realizadas orientações administrativas e preventivas aos responsáveis pelos estabelecimentos vistoriados.

De acordo com a Delegacia de Polícia Civil de Soure, a operação faz parte das ações contínuas de fiscalização e prevenção desenvolvidas pelos órgãos de segurança e fiscalização pública no município, com foco na manutenção da ordem pública, proteção social e cumprimento da legislação vigente.