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Polícia

Homem é morto a tiros em frente a academia em Ananindeua

O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (15)

O Liberal
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Homem é morto a tiros em frente a academia em Ananindeua. (Foto: Redes Sociais)

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (15), em frente a uma academia localizada na travessa WE-31, no Conjunto Cidade Nova V, bairro Cidade Nova, em Ananindeua. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

De acordo com informações preliminares, a vítima estava chegando ao estabelecimento quando foi atacada a tiros. Um carro branco, no qual estavam ao menos dois suspeitos, sendo o condutor e o atirador, já estava estacionado, aguardando no local. Em seguida, um homem encapuzado desceu do veículo e chamou a vítima pelo nome. A vítima ficou sem reação e foi atingida por vários disparos na região da cabeça.

Durante o ataque, um dos tiros chegou a atingir o vidro da academia, causando pânico entre pessoas que estavam no estabelecimento no momento do crime. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro. O suspeito retornou para o veículo e fugiu.

Equipes da Polícia Militar estão na área para atender à ocorrência e realizar o isolamento do local até a chegada da Polícia Científica, responsável pela perícia e remoção do corpo.

A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a PC e aguarda o retorno.

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