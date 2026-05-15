Operação 'Fim de Linha' combate facções e violência de gênero no Pará

Foi deflagrada nesta sexta-feira (15) a Operação “Fim de Linha”, coordenada pela Polícia Militar do Pará para combater organizações criminosas e casos de violência de gênero. A ação segue até sábado (16) e ocorre de forma simultânea em diversas cidades do estado.

O lançamento oficial da operação aconteceu às 9h, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. A estratégia reúne efetivos em ações ostensivas e preventivas em áreas consideradas sensíveis pela segurança pública.

Entre as medidas previstas estão bloqueios policiais em vias de grande circulação e bairros periféricos, além de incursões em locais com altos índices de criminalidade. Segundo as autoridades, cada ponto de fiscalização terá duração máxima de uma hora.

A operação também prevê ações de “Tolerância Zero” em bares, casas de show e outros estabelecimentos noturnos, principalmente no período entre 22h e 5h. O objetivo é fiscalizar irregularidades relacionadas à presença de menores de idade e casos de poluição sonora.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes irão intensificar rondas, abordagens e incursões em áreas de difícil acesso para apreensão de armas e drogas, além da recaptura de foragidos da Justiça.

A expectativa é de que a operação amplie a presença policial em pontos estratégicos do Pará durante os dois dias de atuação.