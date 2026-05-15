Comandante da Guarda Municipal é morto com tiros de submetralhadora em Ipixuna do Pará

O comandante da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará, Fabrício Gabriel Costa, foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira (14), dentro de uma pizzaria no município, localizado na mesorregião do Nordeste Paraense. O crime foi cometido por quatro atiradores que chegaram em um carro preto e utilizaram uma submetralhadora e pistolas para disparar contra o agente.

Segundo informações preliminares, Fabrício estava no estabelecimento quando foi surpreendido pelos criminosos que estavam encapuzados. Os suspeitos chegaram ao local e efetuaram diversos disparos contra a vítima, que chegou a se defender e trocou tiros com os suspeitos. No entanto, ao tentar correr para se proteger dentro do estabelecimento, acabou sendo atingido, caiu no chão e foi baleado diversas vezes na região da cabeça.

O comandante morreu ainda no local, sem chances de socorro. Após o ataque, os suspeitos fugiram e, até o momento, não tiveram a identidade divulgada. Imagens que circulam nas redes sociais registraram o momento da execução. No vídeo, é possível ver os criminosos perseguindo Fabrício e efetuando vários tiros à queima-roupa. Depois do crime, o grupo deixa o local em um carro e segue em direção desconhecida.

Equipes de segurança realizaram diligências na tentativa de localizar os envolvidos e apurar a motivação do homicídio. O caso segue sendo investigado.

Por meio de nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Ipixuna do Pará lamentou a morte do comandante da Guarda Municipal. “Servidor dedicado e comprometido com a missão de proteger e servir, Fabrício deixa um importante legado de contribuição à segurança pública do nosso município. Sua atuação foi marcada pela responsabilidade, firmeza, respeito à população e dedicação ao fortalecimento da Guarda Municipal”, diz um trecho da nota.

A administração municipal também manifestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima, além de agradecer pelos serviços prestados à população de Ipixuna do Pará.