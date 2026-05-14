Adolescente é apreendido após atacar colega com facão dentro de escola em Vigia
Vítima foi atingida na cabeça e em um dos braços, mas não corre risco de morte
Um adolescente de 13 anos foi apreendido após atacar um colega com golpes de facão dentro da Escola Estadual Barão do Guajará, no município de Vigia, nordeste do Pará, nesta quinta-feira (14). O caso é investigado pela Polícia Civil do Estado do Pará como ato infracional análogo à tentativa de homicídio.
Segundo informações da polícia, o estudante teria levado um pequeno facão escondido na mochila e atacado outro aluno de 16 anos, dentro da sala de aula. O motivo da agressão não foi revelado.
O diretor da escola relatou que estava retornando de um evento educacional realizado em Santa Izabel do Pará, onde a unidade escolar havia recebido destaque em uma premiação, quando foi informado sobre a ocorrência.
De acordo com o relato de um professor de matemática, que estava em sala no momento do ataque, o adolescente desferiu golpes contra a vítima, atingindo a cabeça e um dos braços.
Professores e outras pessoas que estavam no local conseguiram conter o agressor e impedir a continuidade das agressões. O estudante ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Vigia. Conforme a polícia, apesar dos ferimentos, ele não corre risco de morte.
Em nota, a Polícia Civil do Estado do Pará informou que um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Vigia de Nazaré para a apuração dos fatos e adoção das medidas legais cabíveis. O facão, a mochila e o celular do adolescente de 13 anos foram apreendidos.
Já a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) informou que “repudia veementemente qualquer tipo de violência e esclareceu que o estudante ferido foi imediatamente socorrido”. Segundo a pasta, “todas as medidas legais e administrativas cabíveis foram adotadas, com o acionamento dos responsáveis”.
A Seduc também informou que as famílias receberão acompanhamento do Núcleo Multiprofissional de Convivência do Programa Escola Segura. Além disso, as ações preventivas contra a violência na unidade escolar serão intensificadas, assim como o fortalecimento da cultura de paz junto à comunidade escolar.
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