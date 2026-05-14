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Polícia

Empresário morre esfaqueado durante festa de aniversário de Redenção

O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira (13)

O Liberal
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Empresário morre esfaqueado durante festa de aniversário de Redenção. (Foto: Redes Sociais)

Um empresário identificado como Arielson Sousa Andrade morreu após ser atingido por golpes de arma branca durante uma confusão registrada na madrugada de quarta-feira (13), em Redenção, no sul do Pará. O crime ocorreu enquanto acontecia um show de encerramento das comemorações pelos 44 anos do município.

A briga foi registrada no Espaço Cultural, localizado na Avenida Brasil, no Núcleo Urbano da cidade, onde uma grande quantidade de pessoas acompanhava a programação festiva. Segundo informações preliminares, a confusão teria começado no meio da multidão após participantes jogarem água e bebidas para o alto durante uma das apresentações.

Ainda de acordo com os relatos iniciais, algumas pessoas teriam se incomodado por terem sido molhadas, momento em que começaram agressões e tumulto no local. Durante a briga generalizada, Arielson Andrade acabou sendo atacado com golpes de faca.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. A morte causou forte repercussão na cidade, já que o empresário era bastante conhecido em Redenção. Vídeos e imagens da confusão passaram a circular nas redes sociais logo após o crime.

A Polícia Civil apura o homicídio e realiza diligências para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do assassinato. “A Polícia Civil informa que a Delegacia de Redenção investiga o homicídio. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Equipes realizam diligências para identificar e localizar os suspeitos do crime. Testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, declarou.

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