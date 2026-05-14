Empresário morre esfaqueado durante festa de aniversário de Redenção

Um empresário identificado como Arielson Sousa Andrade morreu após ser atingido por golpes de arma branca durante uma confusão registrada na madrugada de quarta-feira (13), em Redenção, no sul do Pará. O crime ocorreu enquanto acontecia um show de encerramento das comemorações pelos 44 anos do município.

A briga foi registrada no Espaço Cultural, localizado na Avenida Brasil, no Núcleo Urbano da cidade, onde uma grande quantidade de pessoas acompanhava a programação festiva. Segundo informações preliminares, a confusão teria começado no meio da multidão após participantes jogarem água e bebidas para o alto durante uma das apresentações.

Ainda de acordo com os relatos iniciais, algumas pessoas teriam se incomodado por terem sido molhadas, momento em que começaram agressões e tumulto no local. Durante a briga generalizada, Arielson Andrade acabou sendo atacado com golpes de faca.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. A morte causou forte repercussão na cidade, já que o empresário era bastante conhecido em Redenção. Vídeos e imagens da confusão passaram a circular nas redes sociais logo após o crime.

A Polícia Civil apura o homicídio e realiza diligências para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do assassinato. “A Polícia Civil informa que a Delegacia de Redenção investiga o homicídio. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Equipes realizam diligências para identificar e localizar os suspeitos do crime. Testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, declarou.