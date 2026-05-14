Homem é assassinado a golpes de facão em área garimpeira de Itaituba

Um homem identificado apenas pelo apelido de “Carequinha” foi encontrado morto na manhã de quarta-feira (13) em uma região garimpeira localizada a cerca de dois quilômetros da currutela de Sudário/Marupá, em Itaituba, no sudoeste do Pará. O corpo apresentava várias marcas de golpes feitos com arma branca.

O cadáver foi localizado por volta das 9h dentro de um barraco pertencente a um outro homem. Segundo informações repassadas pela polícia, a vítima estava caída no chão, ao lado de uma rede, e havia marcas de sangue espalhadas pelo local.

De acordo com os agentes que atenderam a ocorrência, “Carequinha” apresentava ferimentos profundos no rosto e nas mãos, provocados possivelmente por golpes de facão. A suspeita é de que o homicídio tenha ocorrido durante a madrugada.

As primeiras informações levantadas no local apontam que o crime pode ter sido motivado pelo furto de uma mochila. A polícia já identificou um suspeito de envolvimento no assassinato, mas ele ainda não foi localizado.

Equipes realizam buscas na região para tentar encontrar o homem apontado como principal suspeito do crime. A área foi isolada para o trabalho da perícia, e a Delegacia de Polícia Civil de Moraes Almeida ficou responsável pelas investigações.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.