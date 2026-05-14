Idoso morre após colisão entre caminhão e motocicleta na BR-316, em Castanhal

Um idoso identificado como Raimundo Monteiro Teixeira, de 73 anos, morreu em grave acidente na manhã desta quinta-feira (14), na BR-316, em Castanhal, nordeste do Pará. A vítima conduzia uma motocicleta que foi atingida por um caminhão.

Conforme as informações iniciais, a colisão ocorreu nas proximidades do batalhão da Polícia Militar. Raimundo seguia para o trabalho em uma empresa localizada perto do local do acidente quando foi atingido por um caminhão.

Relatos iniciais apontam que o veículo de carga teria invadido a pista contrária antes de atingir a motocicleta conduzida pelo idoso. Raimundo morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. O motociclista seria morador da comunidade de Pacuquara, na zona rural de Castanhal, e estava a poucos metros do local de trabalho.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pelos procedimentos de apuração das circunstâncias do acidente. Policiais militares também estiveram no local prestando apoio durante a ocorrência. Não há informações se o condutor do caminhão foi autuado.

Não há mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.