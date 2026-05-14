Suspeito de homicídios, ‘Atividade’ morre durante troca de tiros com a PM em Parauapebas

Um homem identificado como Ygor Martins, conhecido pelo apelido de “Atividade”, morreu após uma troca de tiros com policiais militares na noite de quarta-feira (13), no bairro Nova Carajás, em Parauapebas, no sudeste do Pará. De acordo com informações policiais, o suspeito era investigado por participação em vários homicídios registrados nos municípios de Parauapebas, Curionópolis e na comunidade Palmares I.

As autoridades policiais já estariam trabalhando para realizar a localização do suspeito, que havia sido identificado. Ao obterem informações sobre o endereço do investigado, uma ação policial foi montada para capturar ‘Atividade’. Ainda segundo a PM, Ygor estaria portando uma pistola calibre 9 milímetros no momento da abordagem. A arma, conforme apontam as apurações, teria sido utilizada em crimes atribuídos ao suspeito na região.

Além das suspeitas de assassinatos, o homem também era apontado por envolvimento em crimes de tráfico de drogas, receptação e tentativa de homicídio. Durante a ação, houve confronto armado e Ygor Martins foi baleado. Ele chegou a ser socorrido pelas equipes policiais, mas morreu após dar entrada em uma unidade de saúde.

A pistola apreendida foi encaminhada para a delegacia, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias da ocorrência.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.