Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem é encontrada morta com corte no pescoço dentro de casa em Capanema

O corpo da vítima foi localizado na noite de quarta-feira (13)

O Liberal
fonte

Jovem é encontrada morta com corte no pescoço dentro de casa em Capanema. (Foto: Redes Sociais)

O corpo de uma jovem identificada como Andressa Santos foi encontrado na noite de quarta-feira (13) dentro de uma residência localizada na rua Maria Helena, no bairro São Pedro e São Paulo, em Capanema, no nordeste do Pará. De acordo com as informações iniciais, o cadáver apresentava um corte profundo no pescoço.

Os relatos preliminares são de que a jovem estava desaparecida há alguns dias. Amigos, desconfiados da perda de contato com a vítima, foram até a casa em que ela morava sozinha e encontraram o corpo. Não há relatos de que o imóvel apresentava algum indício de luta corporal.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local realizando o isolamento da área até a chegada dos peritos da Polícia Científica. Até o momento, não há detalhes sobre a autoria ou a motivação do crime. O caso será apurado pela Polícia Civil de Capanema, que deve ouvir testemunhas e investigar as circunstâncias da morte.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mulher encontrada morta

feminicídio em capanema
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Jovem é encontrada morta com corte no pescoço dentro de casa em Capanema

O corpo da vítima foi localizado na noite de quarta-feira (13)

14.05.26 10h41

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de homicídios, ‘Atividade’ morre durante troca de tiros com a PM em Parauapebas

A ação policial foi registrada na noite de quarta-feira (13), no bairro Nova Carajás

14.05.26 8h34

HOMICÍDIO

Empresário morre esfaqueado durante festa de aniversário de Redenção

O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira (13)

14.05.26 7h44

FLAGRANTE

Droga escondida em embarcação que saiu de Manaus para Santarém é apreendida no Pará

Quase 80 quilos de substância análoga a oxi foram encontrados em cilindros metálicos durante fiscalização da Base Fluvial Candiru

13.05.26 22h49

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Empresário morre esfaqueado durante festa de aniversário de Redenção

O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira (13)

14.05.26 7h44

VIOLÊNCIA

Funcionária é assaltada dentro de estabelecimento comercial no bairro do Guamá, em Belém

Câmeras de segurança registraram toda a ação criminosa; dupla fugiu de motocicleta após roubo de cordões de ouro avaliados em cerca de R$ 8 mil

13.05.26 21h58

FLAGRANTE

Droga escondida em embarcação que saiu de Manaus para Santarém é apreendida no Pará

Quase 80 quilos de substância análoga a oxi foram encontrados em cilindros metálicos durante fiscalização da Base Fluvial Candiru

13.05.26 22h49

POLÍCIA

Caso Matheus: advogado pede prisão preventiva do principal suspeito de envolvimento no caso

Matheus Ferreira da Rocha, de 22 anos, sumiu no dia 22 de abril. No dia 3 de maio, o corpo dele foi encontrado com perfurações de arma de fogo e enterrado em uma área de mata localizada na Estrada do Ariri, em Ananindeua

13.05.26 16h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda