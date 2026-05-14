Jovem é encontrada morta com corte no pescoço dentro de casa em Capanema
O corpo da vítima foi localizado na noite de quarta-feira (13)
O corpo de uma jovem identificada como Andressa Santos foi encontrado na noite de quarta-feira (13) dentro de uma residência localizada na rua Maria Helena, no bairro São Pedro e São Paulo, em Capanema, no nordeste do Pará. De acordo com as informações iniciais, o cadáver apresentava um corte profundo no pescoço.
Os relatos preliminares são de que a jovem estava desaparecida há alguns dias. Amigos, desconfiados da perda de contato com a vítima, foram até a casa em que ela morava sozinha e encontraram o corpo. Não há relatos de que o imóvel apresentava algum indício de luta corporal.
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local realizando o isolamento da área até a chegada dos peritos da Polícia Científica. Até o momento, não há detalhes sobre a autoria ou a motivação do crime. O caso será apurado pela Polícia Civil de Capanema, que deve ouvir testemunhas e investigar as circunstâncias da morte.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou
