Bases Fluviais realizam duas apreensões de drogas em menos de 24 horas no Pará

Agentes de segurança que atuam na Base Integrada Fluvial Candiru, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), realizaram duas apreensões de drogas em menos de 24 horas durante fiscalizações em embarcações na Região de Integração do Baixo Amazonas. As apreensões ocorreram nesta quarta (13) e quinta-feira (14).

As ações resultaram na apreensão de quase 80 quilos de substância análoga a oxi e de mais de 1 quilo de material semelhante à maconha. Os entorpecentes foram encontrados com o auxílio da cadela farejadora Ísis em embarcações que saíram de Manaus, no Amazonas.

A primeira ocorrência interceptou a maior quantidade de drogas e tinha como destino o município de Santarém, no oeste paraense. Já a segunda embarcação seguia para Belém.

Segundo a Segup, as apreensões reforçam a importância das Bases Integradas Fluviais no combate ao tráfico de drogas nos rios amazônicos, considerados rotas estratégicas utilizadas por organizações criminosas.

As fiscalizações foram realizadas por equipes do Grupamento Fluvial (GFlu) e da Polícia Militar. Todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil para perícia.

O secretário de Segurança Pública do Pará, coronel PM Ed-Lin Anselmo, destacou que as operações intensivas nos rios do Estado têm sido fundamentais para combater o tráfico de drogas e fortalecer a segurança pública na região.

“As Bases Fluviais atuam de forma intensiva no monitoramento e controle dos nossos rios para coibir ações criminosas. Essa apreensão é resultado do trabalho ininterrupto realizado pelos nossos agentes de fiscalização”, afirmou.