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Polícia

Piloto de aviação é morto a tiros dentro de salão de beleza em Itaituba

Yuri Eduardo Medeiros de Sousa era natural de Santarém e foi assassinado por suspeitos que chegaram ao local em uma motocicleta

O Liberal
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Piloto de aviação é morto a tiros dentro de salão de beleza em Itaituba. (Reprodução/ Giro Portal)

O piloto de aviação Yuri Eduardo Medeiros de Sousa, de 25 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta quinta-feira (14), dentro de um salão de beleza localizado entre a 31ª e a 32ª Rua, na travessa Raimundo Preto, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

Segundo informações divulgadas pelo site Giro Portal, Yuri estava no estabelecimento quando foi surpreendido pelos disparos efetuados por um homem que chegou ao local em uma motocicleta acompanhado de outro suspeito. A vítima morreu ainda no local antes da chegada do socorro.

Natural de Santarém, Yuri atuava como piloto de aviação. O crime causou grande movimentação na área e chamou a atenção de moradores e comerciantes da região.

A Polícia Civil investiga o caso e trabalha para identificar os envolvidos, além de esclarecer a motivação do homicídio.

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