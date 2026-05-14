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Polícia

Assalto em cafeteria na rodovia Mário Covas assusta clientes e funcionários

Dupla armada roubou pertences de clientes e dinheiro do caixa; ação durou cerca de 37 segundos e foi registrada por câmeras de segurança

O Liberal

Uma cafeteria localizada na rodovia Mário Covas, em Ananindeua, foi alvo de um assalto no início da noite desta quinta-feira (14). A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

De acordo com as imagens, o local funcionava normalmente no momento em que os criminosos chegaram. Pelo menos três funcionários trabalhavam na cafeteria, enquanto clientes, entre eles três adultos e duas crianças, estavam na parte interna do estabelecimento.

As câmeras mostram que o primeiro suspeito, um homem vestido com camisa branca, entrou no local às 18h39min27s. Logo em seguida, entrou o comparsa, que usava camisa de manga comprida, boné azul e calça preta. Armado, ele chegou a sacar a arma para intimidar clientes e trabalhadores.

Durante a ação, os criminosos roubaram pertences pessoais das vítimas, além de dinheiro da renda do estabelecimento. Após recolherem os objetos, a dupla fugiu do local por volta das 18h40min04s.

Conforme o registro das câmeras de segurança, toda a ação durou aproximadamente 37 segundos. As imagens passaram a circular nas redes sociais e chamaram atenção pela rapidez do crime e pela presença de crianças no estabelecimento durante o assalto.

A Polícia Militar do Pará foi acionada para atender a ocorrência. Após analisar as imagens das câmeras de segurança, um policial informou à reportagem que os suspeitos seriam conhecidos na área e morariam nas proximidades da cafeteria. Ainda segundo a polícia, a dupla seria acostumada a praticar roubos na região.

No final da noite desta quinta-feira (14), a reportagem apurou que um dos celulares roubados durante o assalto foi recuperado. Até o momento, não há informações sobre a prisão dos suspeitos.

 

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