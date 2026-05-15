‘Mudinho’ é morto a tiros dentro de bar no bairro da Castanheira, em Belém

Luís Felipe Costa dos Santos, de 33 anos, mais conhecido pelo apelido de “Mudinho”, foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira (14), no bairro da Castanheira, em Belém. O crime ocorreu em um bar localizado na esquina da rua Vinte e Três de Agosto com a rua Álvaro Adolfo. De acordo com informações preliminares, a vítima estava no estabelecimento quando foi surpreendida por dois homens que chegaram em uma motocicleta.

Segundo as informações repassadas para a polícia militar, os suspeitos ainda ordenaram que as pessoas deixassem o local antes de efetuarem vários disparos contra Luís Felipe. Ainda segundo relatos, o homem utilizava tornozeleira eletrônica no momento do ataque. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes da chegada do socorro.

Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência e realizar o isolamento da área até a chegada das equipes da Polícia Científica do Pará, responsáveis pela perícia e remoção do corpo. A autoria e a motivação do homicídio ainda são desconhecidas. Além disso, não há mais detalhes sobre qual crime o suspeito respondia para fazer o uso do monitoramento eletrônico. O homicídio será investigado pela Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.