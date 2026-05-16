Piloto de avião é resgatado de área de mata em Benevides neste sábado (16)

O piloto da aeronave de pequeno porte que caiu na sexta-feira (15) pela manhã em uma área de mata, zona rural do município de Benevides, Região Metropolitana de Belém, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no final da manhã deste sábado (16). Com o prenome de Edson, o piloto foi encontrado muito debilitado, mas consciente, como informou o comandante de Policiamento da Região Metropolitana de Belém (CPRM), coronel Cássio Tabaranã, que acompanhou toda a operação conjunta de buscas pelo senhor de 72 anos desaparecido por cerca de 30 horas, mobilizando bombeiros, policiais militares e familiares do piloto.

Tudo indica, como destacou o comandante do CPRM, Edson saiu caminhando em busca de socorro. "Ele foi encontrado por volta das 12h", disse o coronel da PM. Familiares do piloto o conduziram para receber atendimento médico em uma unidade hospitalar na Grande Belém.

Bombeiros

Em nota na tarde deste sábado (16|), o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou: "Após intensas buscas, o piloto da aeronave foi localizado com vida. A vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e já foi encaminhada para uma unidade hospitalar".

Equipe dos Bombeiros que atuou no resgate do piloto em Benevides (Foto: Corpo de Bombeiros Militar do Pará)

Edson encontrava-se sozinho a bordo da aeronave no momento do acidente. Segundo o Boletim de Ocorrência feito na Delegacia de Murinim, o avião caiu dentro de uma fazenda pertencente à empresa Polimix, localizada na zona rural da região. O acidente teria ocorrido por volta das 10h de quinta-feira (15). O responsável pela propriedade somente tomou conhecimento do fato cerca de 40 minutos depois, por causa da falta de sinal de internet e telefonia no local.

Essa aeronave é um monomotor de matrícula PU-BDZ e possuía a inscrição “Experimental” na lateral. Esse avião foi encontrado pelo caseiro da área durante uma ronda rotineira na propriedade. Antes disso, duas aeronaves teriam sido vistas sobrevoando a região. No local do acidente, foram encontradas marcas de sangue, indicando que o ocupante da aeronave ficou ferido.

Manchas de sangue foram encontradas em um vidro quebrado e pequenas marcas seguindo em direção a uma estrada próxima, indicando a possibilidade, então, de que o piloto tenha deixado a área antes da chegada das equipes de resgate. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que a parte frontal da aeronave ficou cravada no solo e totalmente destruída com o impacto. A cabine sofreu danos estruturais e ficou parcialmente aberta. As asas também foram danificadas, sendo que a esquerda aparece dobrada para cima. Dentro e ao redor da aeronave ficaram espalhados diversos destroços, além de objetos pessoais e equipamentos utilizados no voo, como um extintor de incêndio, fones de comunicação e documentos.

Em nota, ainda na quinta-feira (15), a Força Aérea Brasileira, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou que investigadores do Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa I), sediado em Belém, foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência.

“Durante a Ação Inicial, profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação”, informou a FAB.