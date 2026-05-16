Colombiano ligado a avião desaparecido no Pará é morto com mais de 10 tiros em Belém

Um empresário colombiano identificado como Ivan Adel Gois de Los Rios foi morto com mais de dez tiros na madrugada deste sábado (16/5), no cruzamento da rua Oliveira Belo com a avenida Alcindo Cacela, no bairro do Umarizal, em Belém. Conforme as informações policiais, a vítima estava dentro do próprio carro quando foi surpreendida por homens armados que chegaram em dois automóveis pretos.

O homicídio ocorreu por volta de 1h. A dinâmica do crime, ainda segundo as informações policiais, aponta para uma execução. Segundo informações preliminares, Ivan conduzia sozinho um carro de cor cinza quando foi interceptado pelos criminosos armados que ocupavam um Chevrolet Tracker e um Volkswagen Gol. Os suspeitos cercaram o automóvel e abriram fogo em sequência. O empresário morreu ainda dentro do veículo, antes da chegada do socorro. Após os disparos, os atiradores fugiram do local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Investigação

As circunstâncias da execução deverão ser investigadas inicialmente pela Polícia Civil do Pará, mas o caso também pode passar a ser acompanhado pela Polícia Federal. Isso, pois existe uma conexão do empresário Ivan Adel Gois de Los Rios com o caso do desaparecimento do piloto João Vitor de Lima Franco, de 25 anos, e do avião bimotor Baron PT-OOV, ocorrido em março deste ano no Pará.

O nome de Ivan consta nos registros da empresa Metta Transportes e Construção Naval Ltda., instalada em Manaus (AM), apontada nas investigações como responsável pela compra da aeronave em 2026. A transação envolvendo o bimotor entrou no radar de autoridades federais após suspeitas levantadas durante apurações ligadas à CPI do INSS, aberta pelo Senado em 2025, que investigava movimentações consideradas atípicas.

Desaparecimento

O sumiço do piloto passou a ganhar repercussão nacional após João Vitor viajar do interior paulista ao Pará para participar de uma suposta seleção de emprego no setor aéreo. Conforme o boletim registrado por sua mãe, Alessandra Cristina de Lima, em Araraquara (SP), o jovem saiu de Ribeirão Preto no dia 10 de março rumo a Belém.

Na capital paraense, ele permaneceu hospedado entre os dias 11 e 12 de março em um hotel situado na avenida Dr. Enéas Pinheiro. Familiares afirmam que a última conversa com o piloto ocorreu em 14 de março. Desde então, ele não voltou a atender chamadas nem responder mensagens.

Segundo relato da mãe, funcionários do hotel confirmaram apenas que João Vitor deixou o local, sem esclarecer detalhes sobre as circunstâncias da saída. A família afirma que não recebeu acesso a imagens de monitoramento e considera incomum o fato de o piloto interromper totalmente o contato com os parentes.

Aeronave

Enquanto a família buscava informações sobre o paradeiro do piloto, o bimotor PT-OOV também deixou de ser localizado após partir de Belém em direção a Itaituba, no sudoeste paraense, em 12 de março. Dados analisados pela Polícia Civil e pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos indicam que, no dia seguinte, a aeronave teria seguido para a área conhecida como Fazenda Sol Nascente, distante aproximadamente 230 quilômetros de Itaituba.

Depois desse deslocamento, não houve mais registros confirmados sobre a localização do avião. Os investigadores encontraram divergências nos dados do voo, incluindo informações desencontradas sobre pousos, falhas na documentação exigida para a operação aérea e depoimentos indicando que o piloto teria sido visto ferido antes de desaparecer.

Com a morte de Ivan Adel Gois de Los Rios, a linha de investigação passa agora a avaliar se o homicídio possui relação com o desaparecimento do piloto João Vitor, do amazonense Márcio Cley Gomes da Silva Júnior (que também possui um registro de desaparecido e estava como passageiro do avião) e da própria aeronave. Até o momento, ninguém foi preso.