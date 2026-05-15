Homem é morto a tiros às margens da BR-155, em Eldorado do Carajás

Sandro Soares Barros, de 30 anos, foi assassinado a tiros na madrugada de quinta-feira (14), no Km 100 da rodovia BR-155, em Eldorado do Carajás.

De acordo com informações da Polícia Civil divulgadas pelo Correio de Carajás, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por volta das 3h10 após moradores relatarem disparos de arma de fogo na localidade. Ao chegarem ao endereço informado, os policiais encontraram a vítima já sem sinais vitais.

Segundo relatos de testemunhas, os autores do crime estavam em um veículo branco, que fugiu em direção ao município de Xinguara logo após os disparos.

A área foi isolada pela PM até a chegada das equipes da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML), responsáveis pelos procedimentos de perícia e remoção do corpo.

As equipes policiais realizaram diligências na tentativa de localizar os suspeitos, porém, até o momento, ninguém foi preso. O caso é investigado pela Polícia Civil.

O corpo de Sandro Soares Barros foi sepultado na tarde de quinta-feira no cemitério local.