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Polícia

Dupla suspeita de assaltar cafeteria é presa pela polícia em Ananindeua

Crime ocorreu na noite de quinta-feira (14) em um estabelecimento na rodovia Mário Covas e foi registrado por câmeras de segurança

O Liberal
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Dupla suspeita de assaltar cafeteria é presa pela polícia em Ananindeua. (Reprodução/ redes sociais)

Os dois suspeitos de participar do assalto a uma cafeteria localizada na rodovia Mário Covas, em Ananindeua, foram presos pela polícia após diligências realizadas na região. O crime aconteceu no início da noite desta quinta-feira (14) e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

De acordo com as imagens, o local funcionava normalmente no momento em que os criminosos chegaram. Pelo menos três funcionários trabalhavam na cafeteria, enquanto clientes, entre eles três adultos e duas crianças, estavam na parte interna do estabelecimento.

As câmeras mostram que o primeiro suspeito, um homem vestido com camisa branca, entrou no local às 18h39min27s. Logo em seguida, entrou o comparsa, que usava camisa de manga comprida, boné azul e calça preta. Armado, ele chegou a sacar a arma para intimidar clientes e trabalhadores.

Durante a ação, os criminosos roubaram pertences pessoais das vítimas, além do dinheiro da renda do estabelecimento. Após recolherem os objetos, a dupla fugiu do local por volta das 18h40min04s.

Conforme o registro das câmeras de segurança, toda a ação durou aproximadamente 37 segundos. As imagens passaram a circular nas redes sociais e chamaram atenção pela rapidez do crime e pela presença de crianças no estabelecimento durante o assalto.

A Polícia Militar do Pará foi acionada para atender a ocorrência. Após analisar as imagens das câmeras de segurança, policiais identificaram os suspeitos, que seriam conhecidos na área e acostumados a praticar roubos na região.

Durante as diligências, os dois homens foram localizados e presos. Um dos celulares roubados durante o assalto também foi recuperado. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre onde os suspeitos foram encontrados nem sobre os procedimentos adotados após a prisão.

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