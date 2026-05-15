Milícia armada é presa durante reintegração de posse em Moju; Polícia Civil investiga sob sigilo

Cinco homens foram presos na última quarta-feira (13) suspeitos de integrar uma associação criminosa e atuar em uma milícia privada na zona rural de Moju, no nordeste do Pará.

A prisão ocorreu em uma fazenda, durante o cumprimento de uma ordem judicial de reintegração de posse realizado pela Polícia Militar. Segundo a polícia, os suspeitos atuavam no local a serviço de uma empresa de segurança privada.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o grupo quatro revólveres e cinco coletes balísticos. Os homens apresentaram uma Guia de Trânsito com itinerário entre Ananindeua e Acará, mas, de acordo com a PM, não possuíam autorização para atuar armados em Moju.

Os suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, milícia privada, esbulho possessório e associação criminosa. Após a prisão, eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Moju, onde permanecem à disposição da Justiça.

Entre os presos está Ronaldo Figueiredo Bitencourt, apontado como irmão do subinspetor-geral da Guarda Civil Municipal de Ananindeua. Em nota, a Polícia Civil informou “que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Moju”.

Em abril deste ano, outra milícia armada foi desarticulada no estado, e entre os presos estavam cinco policiais.