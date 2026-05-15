Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Morto a tiros em frente à academia tinha histórico de violência; saiba quem era ele

Ednir César Souza de Oliveira foi atingido por pelo menos seis disparos e morreu no local antes da chegada do socorro.

O Liberal
fonte

A vítima tinha apresentado um nome diferente para se matricular na academia. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Ednir César Souza de Oliveira, morto a tiros na manhã desta sexta-feira (15) em frente a uma academia na travessa WE-31, no Conjunto Cidade Nova V, em Ananindeua, tinha um histórico marcado por conflitos com a Justiça e episódios de violência. Atingido por pelo menos seis disparos, ele morreu no local antes da chegada do socorro.

De acordo com informações policiais, Ednir já tinha duas passagens por roubo e cumpria pena no regime semiaberto, em prisão domiciliar. Para se matricular na academia onde foi morto, ele havia apresentado um nome diferente do registrado oficialmente.

Investigações apontam ainda que Ednir havia sobrevivido a uma tentativa de assassinato em janeiro deste ano. Em 2024, ele também chegou a ser preso novamente. Outro ponto levantado pelas autoridades é que o nome fornecido por ele não correspondia aos dados do CPF apresentado. Além disso, mesmo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ele conduzia um veículo momentos antes de ser executado.

VEJA MAIS

image Homem é morto a tiros em frente à academia em Ananindeua
O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (15)

O crime desta sexta-feira foi registrado por câmeras de segurança. Segundo as imagens, um carro branco, com ao menos dois suspeitos, aguardava a chegada da vítima. Um homem encapuzado desceu do veículo, chamou Ednir pelo nome e efetuou vários disparos, principalmente na região da cabeça. Um dos tiros chegou a atingir o vidro da academia, causando pânico entre frequentadores.

A motivação do crime ainda é desconhecida. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil conduz as investigações e realiza diligências para identificar e localizar os envolvidos. Testemunhas serão ouvidas, e informações podem ser repassadas anonimamente.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio

ananindeua

ednir césar
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

SUSTO

Aeronave cai em Benevides nesta sexta-feira (15); marcas de sangue foram encontradas no local

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver que o avião ficou com a parte da frente cravada no solo e a fuselagem frontal totalmente esmagada

15.05.26 16h04

CRIME em ananindeia

Morto a tiros em frente à academia tinha histórico de violência; saiba quem era ele

Ednir César Souza de Oliveira foi atingido por pelo menos seis disparos e morreu no local antes da chegada do socorro.

15.05.26 15h41

PRESO

Suspeito de matar esposa no Pará é preso no Maranhão após quase cinco anos foragido

O investigado foi localizado no município de Codó

15.05.26 11h33

COMBATE

Operação da PF combate garimpo ilegal na divisa entre Pará e Amapá

A ação ocorreu entre terça-feira (12) e esta sexta-feira (15).

15.05.26 10h52

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros em frente à academia em Ananindeua

O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (15)

15.05.26 8h37

HOMICÍDIO

Comandante da Guarda Municipal é morto com tiros de submetralhadora em Ipixuna do Pará

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (14)

15.05.26 7h35

POLÍCIA

Piloto de aviação é morto a tiros dentro de salão de beleza em Itaituba

Yuri Eduardo Medeiros de Sousa era natural de Santarém e foi assassinado por suspeitos que chegaram ao local em uma motocicleta

14.05.26 18h37

HOMICÍDIO

‘Mudinho’ é morto a tiros dentro de bar no bairro da Castanheira, em Belém

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (14)

15.05.26 8h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda