Morto a tiros em frente à academia tinha histórico de violência; saiba quem era ele

Ednir César Souza de Oliveira, morto a tiros na manhã desta sexta-feira (15) em frente a uma academia na travessa WE-31, no Conjunto Cidade Nova V, em Ananindeua, tinha um histórico marcado por conflitos com a Justiça e episódios de violência. Atingido por pelo menos seis disparos, ele morreu no local antes da chegada do socorro.

De acordo com informações policiais, Ednir já tinha duas passagens por roubo e cumpria pena no regime semiaberto, em prisão domiciliar. Para se matricular na academia onde foi morto, ele havia apresentado um nome diferente do registrado oficialmente.

Investigações apontam ainda que Ednir havia sobrevivido a uma tentativa de assassinato em janeiro deste ano. Em 2024, ele também chegou a ser preso novamente. Outro ponto levantado pelas autoridades é que o nome fornecido por ele não correspondia aos dados do CPF apresentado. Além disso, mesmo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ele conduzia um veículo momentos antes de ser executado.

VEJA MAIS

O crime desta sexta-feira foi registrado por câmeras de segurança. Segundo as imagens, um carro branco, com ao menos dois suspeitos, aguardava a chegada da vítima. Um homem encapuzado desceu do veículo, chamou Ednir pelo nome e efetuou vários disparos, principalmente na região da cabeça. Um dos tiros chegou a atingir o vidro da academia, causando pânico entre frequentadores.

A motivação do crime ainda é desconhecida. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil conduz as investigações e realiza diligências para identificar e localizar os envolvidos. Testemunhas serão ouvidas, e informações podem ser repassadas anonimamente.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.