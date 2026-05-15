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Polícia

Aeronave cai em Benevides nesta sexta-feira (15); marcas de sangue foram encontradas no local

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver que o avião ficou com a parte da frente cravada no solo e a fuselagem frontal totalmente esmagada

O Liberal
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Avião caiu ainda pela manhã (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Uma aeronave de pequeno porte caiu na manhã desta sexta-feira (15) no município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém. As primeiras informações apontam que o piloto, um homem de cerca de 70 anos, estava sozinho no momento da queda. Essa versão ainda não foi oficialmente confirmada.

O acidente ocorreu entre 10h e 10h30. Marcas de sangue foram encontradas no local, indicando que o ocupante ficou ferido. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas. Até o momento, a suspeita é de que apenas uma pessoa estivesse na aeronave. 

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver que o avião ficou com a parte da frente cravada no solo e a fuselagem frontal totalmente esmagada. Com o impacto, a cabine sofreu fortes danos e acabou parcialmente aberta.

As asas também foram severamente danificadas — a esquerda, inclusive, aparece dobrada para cima. A traseira da aeronave permaneceu presa, mas ficou inclinada. Dentro da cabine, o painel se deslocou e diversos destroços ficaram espalhados, junto com areia e objetos pessoais.

Equipamentos e itens de segurança foram lançados para fora ou retirados da aeronave, entre eles um extintor de incêndio, fones de comunicação e documentos de voo. A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou mais informações à Força Aérea Brasileira (FAB), ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar. A reportagem aguarda retorno.

 
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